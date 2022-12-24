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台鐵成功追分雙軌化工程元旦前完工 這景象將走入歷史

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
最後一階段「追分站旅運設施改善工程」最快於元旦連假前完工。圖／台鐵局提供
最後一階段「追分站旅運設施改善工程」最快於元旦連假前完工。圖／台鐵局提供

台鐵為增加山海環線輸運便利性，辦理成功追分雙軌化工程（前瞻計畫），總經費15.41億元，最後一階段「追分站旅運設施改善工程」最快於元旦連假前完工，屆時旅客跨越鐵軌便道進出月台的情景將成為歷史。

台鐵局表示，成功追分雙軌化工程（前瞻計畫）主要工項包括成功至追分站長2.2公里增設一線電化軌道、增設8組道岔、22組道岔PC化、成功及追分站號誌改為電子聯鎖、優化成功及追分站旅運設施（包含無障礙設施）、增建匝道車庫及改善道班房等。

台鐵局指出，繼2020年1月雙線通車後，最後一哩路的「追分站旅運設施改善工程」即將完工，包括新設二座延長月台、226公尺長的全新雨棚、連通地下道、三座無障礙電梯等。其中，二座島式月台及4股路線配置可大幅增加山、海線列車調度的效能及靈活性。

台鐵局長杜微近日前往視察工程進度表示，追分站設施改善首重安全及品質，希望能在元旦假期前啟用，啟用後相關停車位置的調整、進出站動線導引、月台地下道照明都要特別注意，後階段拆除臨時月台也要注意安全維護。

杜微也說，新設施啟用後，旅客跨越鐵軌便道進出月台的情景將成為歷史，民眾可把握機會來懷舊一下百年站房，並帶一張靈驗的「追分成功」名片式硬紙票珍藏。

成功追分雙軌化工程即將完工。圖／台鐵局提供
成功追分雙軌化工程即將完工。圖／台鐵局提供

台鐵 元旦連假 杜微

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