迎接2023！花蓮跨年演唱會卡司堅強 元旦健走還可抽大獎

再過一周就是2023年，花蓮縣政府31日舉辦「太平洋觀光節」跨年演唱會，請來「小豬」羅志祥等21組藝人唱跳倒數迎新年，緊接著明年1月1日，在太平洋公園將有元旦健走活動，參與民眾可摸彩。縣府還與商家合作，12月30、31日在縣內店家單筆消費滿300元可兌換摸彩券，最大獎有3輛電動機車。

縣府觀光處長張志翔說，每年年底的「花蓮太平洋觀光節」是東台灣最大的音樂盛典，花蓮縣政府用心規畫重量級卡司，去年請來花蓮子弟羅志祥，熱舞唱跳受好評，今年再度登台獻藝，搭配戴愛玲、FEniX、原子少年土星、白冰冰等深受各年齡層歡迎的藝人與團體，一共21組在花蓮市東大門廣場輪番登台演出，當天還有長達300秒的璀璨煙火，效果絕對震撼，歡迎全國民眾趕緊訂好車票、住宿，到花蓮倒數迎接2023年。

為迎接全國各地跨年遊客，今年縣府加碼推出消費滿額摸彩活動，12月30日、31日兩天，在縣內店家消費，持單筆消費滿300元以上的發票，或蓋有統一編號店章的收據，可到「太平洋觀光節」跨年演唱會現場服務台兌換1張摸彩券。

摸彩品最大獎是Gogoro電動機車3輛、還有10輛電動腳踏車、20堂任天堂Switch，明年1月以網路直播方式抽出得獎者，募集的發票也會全數捐給縣內社福團體做公益。

跨年完緊接著是元旦健走，花蓮縣政府明年1月1日上午9時在花蓮市太平洋公園舉辦「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，從太平洋公園出發，沿著兩潭自行車道健走到吉野石羊裝置藝術折返，全程來回約3公里，屆時也能欣賞到剛啟用的太平洋共融公園嶄新風貌。