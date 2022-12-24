肌無力症擾人 有病患防眼皮下垂貼膠帶貼到淤青

肌無力是種影響神經肌肉接點的自體免疫疾病，會造成四肢肌肉無力，嚴重則發呼吸衰竭。許多病患初期是眼皮下垂、複視，35歲的孫先生7歲時開始發病，20多歲眼球跑掉，至今仍無法完全復位，生活過著「睜一隻眼、閉一隻眼」的人生，57歲郭先生為防眼皮下垂，不只動眼瞼提肌術，還每天貼大片膠帶撐眼皮到淤青，十分無言。

高雄長庚今早在衛武營舉辦一場肌無力患者病友會，分享照護成果，有百餘名病友出席，病患孫先生與郭先生均身說法，分享面對肌無力症狀的經驗談。孫先生7歲時確定罹患肌無力，眼皮下垂吃「大力丸」控制，20幾歲時眼球跑掉，看東西會有雙影，眼肌得使力像「鬥雞眼」，才能看得清楚影像，並服類固醇控制。

他說，自己屬眼睛型肌無力，但身體仍覺得容易疲累，生活比別人耗體力，籃場打一場就不行， 開車需睜一眼閉一隻眼，避免複視產生危險。自己曾接受過洗血治療，但眼球跑位後，5年多來始終沒能回復原位。

從事化工業的郭先生，2018年發病，屬全身型肌無力病患，初期每天都有重感冒的感覺，爬樓梯像背一個大人般的吃力，走路喘，講話上氣不接下氣，連拿個杯子喝水都會抽筋，他花8個月才確認自己的病因，之後在全台四處求醫，至高雄醫院就診後，抽筋症狀才獲改善，如今爬樓梯只像背個小孩的感覺，已可打1小時的羽球，以前走15分鐘就抽筋。起初最不能適應的是眼皮下垂，他不只動提肌術，還貼大片膠帶撐住眼皮到淤青!

現任台灣神經健康暨運動教育協會理事長、高雄長庚醫院神經內科部 主治醫師蔡乃文也說，肌無力患者如控制得宜，根本看不出病況，但嚴重時，可能2到3天就要進加護病房；而一般民眾免疫力不好或低下時，萬一感染肺炎，亦可能誘發肌無力危象，因此施打肺炎鏈球菌也有其必要。

高雄長庚肌無力症照護團隊許哲維醫匠表示，目前全台肌無力患者有 5359人，每10萬人約22人，高雄長庚 3年前成立照團隊，目前約照護近200人，肌無力症好發於的20歲到40歲女性及50歲以上的男性，主要因自體免疫系統攻擊自己的神經接點，造成眼皮下垂、複視、肢體乏力，特點是愈活動，愈沒力。