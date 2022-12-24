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來自山谷的職人手藝 王嘉納結合花蓮林管處展手作家具

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮林管處與臺灣木想傢人才培育協會合作，在花蓮文創園區舉辦國產材手作家具特展，展現國產材美感。圖／林管處提供
花蓮林管處與臺灣木想傢人才培育協會合作，在花蓮文創園區舉辦國產材手作家具特展，展現國產材美感。圖／林管處提供

花蓮林區管理處與臺灣木想傢人才培育協會合作，在花蓮文化創意園區第7棟展覽館辦理「來自山谷的職人手藝－國產材手作家具特展」，展出由木工匠師王嘉納帶領4名南區子弟，以精湛手藝製作的桌椅、書櫃等家具，24日下午1時開幕，還有獨居蜂箱旅館製作及彩繪活動。

王嘉納在南區偏鄉任教多年，在玉東國中任教時成立木工技藝班「玉東卡本特」，連續20多年帶孩子北上辦展，打響花蓮偏鄉木作名號。

為了替偏鄉打造產業鏈、提供工作機會讓花蓮子弟留鄉工作照顧家庭，王嘉納提前辦退休，成立臺灣木想傢人才培育協會，上月還到台北市華山1914文化創意產業園區辦展，並點燈募資，捐款給全台兒少安置及教養機構。

花蓮林管處長期推廣國產材多元利用，提升國產材價值，與王嘉納攜手，在花蓮文創園區辦展。林管處表示，這次展出80多件國產材桌椅、書櫃等，都由王嘉納指導花蓮玉東地區偏鄉部落返鄉青年創作。

林管處長黃群策表示，「來自山谷的職人手藝－國產材手作家具特展」都是使用國產材創作，作品很有創意，呈現國產材家具的優點與美感。藉由展出希望鼓勵花蓮子弟留鄉創作，活化農村經濟。

今天下午1時開幕，有「獨居蜂箱旅館製作及彩繪活動」，由花蓮在地藝術家優席夫和斜槓生活文化有限公司張震宇，教導民眾利用台灣杉和蘆葦管，打造彩繪「獨居蜂旅館」。展出到明天為止，歡迎民眾利用耶誕假期到花蓮文創園區觀展。

花蓮林管處與臺灣木想傢人才培育協會合作，在花蓮文創園區舉辦國產材手作家具特展，展現國產材美感。圖／林管處提供
花蓮林管處與臺灣木想傢人才培育協會合作，在花蓮文創園區舉辦國產材手作家具特展，展現國產材美感。圖／林管處提供
花蓮林管處與臺灣木想傢人才培育協會合作，在花蓮文創園區舉辦國產材手作家具特展，展現國產材美感。圖／林管處提供
花蓮林管處與臺灣木想傢人才培育協會合作，在花蓮文創園區舉辦國產材手作家具特展，展現國產材美感。圖／林管處提供

花蓮 偏鄉

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