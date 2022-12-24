跨年元旦天氣 專家：北部、東部天氣不太好可能連日雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，連續兩三天受到輻射冷卻作用的影響，各地空曠地區在清晨都出現了相當低的溫度，今天清晨在苗栗公館低溫4.3度，桃園大溪也只有4.5度，就連台北市中心的台北氣象站都降到了8.5度，比上一波寒流的9.1度更低，輻射冷卻作用的威力不容小覷。

雖然溫度很低，不過，吳聖宇說，還好空氣乾燥，今明兩天各地都是穩定的好天氣，東半部有時雲量較多，西半部則是陽光普照。

白天溫度在北台灣仍然偏冷，北部、東北部白天高溫15-17度，中部及花東地區稍高一點，在16-19度間，南部白天的高溫仍有機會來到20度或以上。

他說，夜晚清晨因為輻射冷卻作用，各地都有可能出現相當低的溫度，尤其是北部、東北部空曠地區，低溫有機會降到4-6度間，都市地區也只有7-9度，中部空曠地區有機會降到5-7度，都市地區同樣只有7-9度，南部還有花東縱谷內的空曠地區有可能降到10度或以下，都市地區則在10-12度左右，低溫的狀況相當明顯，中南部的日夜溫差特別大。

吳聖宇說，到了下周一冷空氣減弱，溫度有回升的趨勢，不過後續還會有冷空氣繼續遞補下來，雖然已經沒有像這兩波寒流這麼強，預期下周的溫度仍然是比較偏涼。水氣則會比本周要來得增加許多。

他說，尤其是到了後半周，水氣增多加上天氣系統變動快速，迎風面的北部、東半部天氣將轉趨不穩定，下雨機會提高，甚至會一直延續到跨年、元旦在北部、東半部的天氣都不太好，看起來又會有連續好幾天下雨的情況。

他表示，中南部相對比較不受影響，雲量增多，但仍然是較為穩定的天氣，打算安排下周連續假期活動的朋友不妨多加參考。