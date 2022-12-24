玉山零下9.2度、苗栗4.3度 吳德榮：乾寒流籠罩至下周一晨 跨年天氣變數大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今(24日)晨本島最低溫為苗栗(公館鄉)4.3度，今各地晴朗穩定，白天陽光露臉，入夜後有「強輻射冷卻作用」，氣溫降得非常低。本報資料照
今(24日)晨本島最低溫為苗栗(公館鄉)4.3度，今各地晴朗穩定，白天陽光露臉，入夜後有「強輻射冷卻作用」，氣溫降得非常低。本報資料照

寒流影響，中央氣象局持續發布低溫特報，根據氣象局資料顯示，玉山今天凌晨3時28分只有零下9.2度，合歡山頂測站零下6.1度、太平山也只有零下3.8度。平地最低溫出現在苗栗農改場今天凌晨0時39分的4.3度，其次是桃園大溪永福測站4.5度、新北市桃改台北測站4.6度。

至於氣象局屬氣象站，平地最低溫是今晨6時17分新北市板橋、新北市淡水都測得7.0度，其次是彰化縣田中7.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一清晨乾寒流籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有強輻射冷卻作用加持，氣溫降得非常低，今、明兩天本島平地的最低氣溫仍在4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。今天北部5至16度，中部6至22度，南部7至24度，東部8至23度。

吳德榮表示，下周一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下周二、周三氣溫續升，西晴、東偶雨；西半部白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大。

吳德榮說，下周三下午起至周五受東北季風影響，北、東偶雨，中南部晴朗穩定；冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

至於跨年天氣如何？吳德榮說，模擬仍是東北季風型態，但屬期末、不確定性大，迎風面各地會受到什麼程度的影響？言之過早，應再觀察。

吳德榮 跨年

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