54歲壯男排尿異常以為喝多了 腹痛才知罹攝護腺癌

54歲的黃姓老闆平時跑馬拉松、爬山、打高爾球健身，頻尿、夜尿、排尿不順誤以為是應酬喝多了，直到去年10月到南部大啖海產時，突然尿量變小、腹痛難耐，趕回台中就醫，意外發現膀胱結石、罹攝護腺癌第2期，經接受放療及荷爾蒙治療，如今恢復良好，性生活美滿，重拾運動樂趣。

林新醫院放射腫瘤科醫師尹廣宬說明，根據國健署最新資料統計，攝護腺癌是國人十大癌症第6名，手術或放射線治療效果不錯，患者經過治療後5年存活率為68.47%，該院目前治療5年存活率則有70.34％，還優於全國平均。

黃姓老闆表示，他因擔心接受根除性手術恐有漏尿、性功能障礙，接受醫師建議改採放射線合併賀爾蒙治療，經過一周5次、每次5分鐘的放射線治療，今年4月完成治療，追蹤至今超過半年，排尿正常，性生活不受影響。現在重拾跑步、打高爾夫球樂趣，呼籲病友配合醫師治療計畫，人生依舊是彩色。

尹廣宬表示，攝護腺癌患者若無遠端轉移，選擇放射線治療或手術切除，都可有效根治疾病，其中放射線治療除可達與手術相同之局部控制與存活率外，不必承擔麻醉風險，還可免去手術的副作用，如漏尿及性功能障礙等，是早期攝護腺癌症患者另一種選擇。攝護腺做放療，可接受錐狀斷層掃描，以精準放療攝護腺位置，避免傷及鄰近的腸道及膀胱等正常組織。