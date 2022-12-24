54歲壯男排尿異常以為喝多了 腹痛才知罹攝護腺癌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師李芃逸(右)提醒，40歲男性應定期抽血檢查攝護腺特定抗原PSA，中為黃姓老闆，左為醫師尹廣宬。記者趙容萱／攝影
醫師李芃逸(右)提醒，40歲男性應定期抽血檢查攝護腺特定抗原PSA，中為黃姓老闆，左為醫師尹廣宬。記者趙容萱／攝影

54歲的黃姓老闆平時跑馬拉松、爬山、打高爾球健身，頻尿、夜尿、排尿不順誤以為是應酬喝多了，直到去年10月到南部大啖海產時，突然尿量變小、腹痛難耐，趕回台中就醫，意外發現膀胱結石、罹攝護腺癌第2期，經接受放療及荷爾蒙治療，如今恢復良好，性生活美滿，重拾運動樂趣。

林新醫院放射腫瘤科醫師尹廣宬說明，根據國健署最新資料統計，攝護腺癌是國人十大癌症第6名，手術或放射線治療效果不錯，患者經過治療後5年存活率為68.47%，該院目前治療5年存活率則有70.34％，還優於全國平均。

黃姓老闆表示，他因擔心接受根除性手術恐有漏尿、性功能障礙，接受醫師建議改採放射線合併賀爾蒙治療，經過一周5次、每次5分鐘的放射線治療，今年4月完成治療，追蹤至今超過半年，排尿正常，性生活不受影響。現在重拾跑步、打高爾夫球樂趣，呼籲病友配合醫師治療計畫，人生依舊是彩色。

尹廣宬表示，攝護腺癌患者若無遠端轉移，選擇放射線治療或手術切除，都可有效根治疾病，其中放射線治療除可達與手術相同之局部控制與存活率外，不必承擔麻醉風險，還可免去手術的副作用，如漏尿及性功能障礙等，是早期攝護腺癌症患者另一種選擇。攝護腺做放療，可接受錐狀斷層掃描，以精準放療攝護腺位置，避免傷及鄰近的腸道及膀胱等正常組織。

林新醫院放射腫瘤科主任李芃逸提醒，攝護腺癌初期多無症狀，常等到腫瘤壓迫膀胱，或尿道出現疼痛、燒灼感、解血尿，甚至骨頭痠痛才被診斷，但都已屬中晚期，提醒40歲以上男性定期抽血檢查攝護腺特定抗原PSA ，出現夜尿、排尿困難等症狀應盡速就醫，早期發現、早期治療。

黃姓老闆(左)接受放射腫瘤科醫師尹廣宬(右)安排攝護腺治療，恢復良好，重拾運動樂趣。記者趙容萱／攝影
黃姓老闆(左)接受放射腫瘤科醫師尹廣宬(右)安排攝護腺治療，恢復良好，重拾運動樂趣。記者趙容萱／攝影

攝護腺癌 手術 患者

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