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科普好健康／壓迫性骨折躺著都痛 微創椎體成型術緩解

聯合報／ 文／大林慈濟醫院腦神經外科醫師暨外傷科主任吳宗憲
定期接受骨質密度檢測，了解是否有骨質疏鬆，避免發生骨鬆骨折。圖／大林慈濟醫院提供
定期接受骨質密度檢測，了解是否有骨質疏鬆，避免發生骨鬆骨折。圖／大林慈濟醫院提供

今年70歲的蔡老太太雙手撐腰緩慢走進診間，坐下後表情顯得相當痛苦，全身不斷冒汗。她因為搬重物而不慎跌倒，原以為沒事，沒想到腰部竟開始出現椎心刺骨的巨烈疼痛，不僅無法久坐，更無法躺平睡覺，唯有靜止不動才不會痛，折騰了兩個多月，家人見狀不妙，趕緊帶來醫院做檢查。

Ｘ光檢查影像，醫師手指處為壓迫性骨折位置，右邊紅圈處為術後灌入骨水泥影像。圖／大林慈濟醫院提供
Ｘ光檢查影像，醫師手指處為壓迫性骨折位置，右邊紅圈處為術後灌入骨水泥影像。圖／大林慈濟醫院提供

長者骨頭脆弱 搬重物易傷

從X光檢查影像中清晰可見，有骨質疏鬆困擾的蔡老太太，她的腰椎第1、2節出現壓迫性骨折變形，進一步安排核磁共振（MRI）檢查，確定為新發生的壓迫性骨折且沒有神經壓迫後，與病人及家屬討論治療方式，最後決定進行腰椎「微創經皮骨水泥椎體成型術」。術後她的疼痛立即獲得改善，恢復行動自如，能躺、能坐、能睡，並且每半年注射骨鬆藥物治療。

骨質疏鬆症為常見的脊椎退化性疾病，以女性居多，由於停經後的更年時期女性荷爾蒙大量減少，無形中也導致鈣質慢慢流失，且隨著歲月增加，骨頭漸漸變得單薄、脆弱，容易受到外力的傷害，當搬重物、跌倒或其他外力撞擊時，最常見胸椎第12節、腰椎第1節發生壓迫性骨折，造成急性的腰背部疼痛。

灌骨水泥治療 減少出血量

大林慈濟醫院腦神經外科醫師暨外傷科主任吳宗憲。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院腦神經外科醫師暨外傷科主任吳宗憲。圖／大林慈濟醫院提供
針對骨鬆造成壓迫性骨折且沒有神經壓迫，可透過「微創經皮骨水泥椎體成型術」治療，可增加脊椎椎體體積及強度，有明顯止痛效果，患者接受治療後疼痛減少，同時解決病人因為年紀太大、骨質疏鬆不適合開刀等問題，尤其可以縮短因為手術所造成的較大傷口、臥床時間，傷口僅0.3至0.5公分，也減少開刀過程中出血量，對骨質疏鬆而導致壓迫性骨折的患者來說，是一種傷害較低的治療方式。

不過，如果壓迫性骨折患者有神經壓迫時，則必須採行傳統的開刀、減壓與內固定手術，解決神經壓迫問題，但手術時間長達2個多小時、傷口大（約10多公分）、出血量多、恢復較慢，須穿背架3個月以上，以確保骨頭癒合及達到保護作用。但不論是腰椎微創椎體成型術或是採傳統手術方式，術後平常生活保養必須注意，不可常彎腰或搬重物，避免再次發生壓迫性骨折。

中、老年人隨著年紀增長，或女性停經後導致的骨質疏鬆症，都會使骨質密度降低，若不小心跌倒或搬重物，容易造成脆弱的骨骼受傷，尤其容易發生脊椎壓迫性骨折。建議年輕時就要開始保骨本，平時多做游泳、健走、慢跑等負荷運動，適度曬太陽、補足維生素D，多攝取高鈣食物如牛奶、小魚乾、芝麻等，延緩骨質流失，才能降低骨折的風險。

壓迫性骨折 骨質疏鬆 手術

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