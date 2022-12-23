美國中西部州議會來台訪問 李伯璋分享健保制度

美國中西部州議會「友台連線」的共同主席等9位州參、眾議員於日前拜會衛福部健保署，包括伊利諾州、密西根州、明尼蘇達州等共6位共和黨州參、眾議員，以及3位民主黨州眾議員，多數議員為首次訪台。健保署長李伯璋全程簡介全民健保自84年3月1日實施以來，保障全民健康成就及重要政策與措施，同時介紹健保署8月份Springer出版的英文專書。

李伯璋說，美國長期關注台灣健保制度，每年均有參、眾議員及國會議員助理來台訪問，了解台灣健保成果與挑戰，此次針對台美雙方關心的健保議題深入交換意見，有鑑於衛生無國界，也無私分享台灣健保的經驗，外賓多表示將以台灣健保成功案例做為該州健保改革參考。

李伯璋向外賓說明全民健保制度內容，特別是健保制度成功保障全國人民不分貧富，皆享有相同的健康保險，使國人免於「因病而貧」或「因貧而病」憂慮。

近年來，健保署更強化健保大數據以及數位健康科技的應用，包括推動MediCloud系統、健保快易通APP、虛擬健保卡、AI模型應用等的創新作法，說明全民健保在全球新冠疫情期間創新的數位健康照護應用，守護民眾健康成果，同時為因應後疫情時代健康挑戰的新作為。