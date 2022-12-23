快訊

叔叔持刀砍傷姪子…警連開15槍制止 凶嫌中4槍送醫不治

用戶比想像中還活潑！馬斯克宣布Twitter將推顯示觀看次數功能

蔡小虎最新病況曝 「緋聞女友」盼他搬回台北就近照顧

台語歌手蔡小虎小腸沾黏 醫師曝絕對不能吃「柿子」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
吳秉修說，小腸沾黏俗稱腸阻塞，症狀有肚子腫脹、吃不下、嘔吐、無法排便等。本報資料照片
吳秉修說，小腸沾黏俗稱腸阻塞，症狀有肚子腫脹、吃不下、嘔吐、無法排便等。本報資料照片

知名台語歌手蔡小虎日前在臉書發文，指他緊急住院，劇烈腹痛，頭痛，嘔吐，檢查過後因「小腸沾黏」，當天下午吃完柿餅，就覺得不舒服肚子脹脹的，胃酸逆流，據了解，蔡小虎曾有急性盲腸炎手術及腹膜炎病史。對此，醫師表示，若曾有大腸癌、盲腸、子宮、卵巢等腹腔手術患者，均為小腸沾黏的好發族群，平時應多運動、多喝水加以保養，柿子、粽子、湯圓等不易消化食物應忌口。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師吳秉修說，小腸沾黏俗稱腸阻塞，常見原因是曾經動過腸子或腹腔手術，因腸子受傷、發炎導致狹窄，若又有後續因素造成腸子腫脹，而形成阻塞，症狀為肚子腫脹、吃不下、嘔吐、無法排便。如果是未進行腹腔手術民眾，但若罹患自體免疫疾病克隆氏症，或女性子宮內膜異位症等有骨盆腔發炎情形，也可能進而發生腹膜炎，再引發腸阻塞情形。

吳秉修說，此類手術患者要避免腸阻塞，飲食應注意絕對不能吃柿子，因柿子含有藻膠，將增加腸阻塞風險，此外粽子、湯圓、麻糬等不易消化食物，也不能吃，食物應以清淡、好消化為主，一旦發生腸阻塞後，一定要注意保養，避免再次發生。有些患者為避免腸阻塞，認為多吃高纖食物可以幫助排便，但愈高纖食物反而不容易消化，因此不需吃高纖食物，適量就好。

國泰醫院大腸直腸外科主治醫師陳雨農說，小腸沾黏最常見原因是曾動過腹腔手術，手術後的腸道傷口會新生結締組織，其中約2成患者容易形成腸沾黏，若延誤治療，小腸腫脹、破裂、壞死，恐引發敗血症危及生命。如要避免術後形成腸沾黏，目前有自費防沾粘貼布醫材，以降低沾黏發生。

陳雨農說，當腸道沾黏引起腸阻塞時，腸道的液體就會蓄積在胃部，一旦累積滿了，就會出現嘔吐等不適，此時可以放入鼻胃管引流，協助病情好轉，建議曾進行腹腔手術患者平時應多運動、多喝水，保持良好的排便習慣，不要便秘。吳秉修說，患者治療時，需住院禁食，並打點滴保持體內電解質、水分平衡，有時會給予預防性抗生素，降低腸道發炎情形，最重要的仍是好好休養。

手術 患者 醫師

延伸閱讀

蔡小虎最新病況出爐 緋聞女友盼他搬回台北就近照顧

蔡小虎因吃到「它」緊急送醫急救…腸沾黏症狀、飲食禁忌一次看，嚴重恐腹膜炎需開刀

蔡小虎住院險插管急救「這兩天是關鍵」 病房近況曝光

集氣！60歲蔡小虎暴吐送醫急救 未來2天成關鍵期

相關新聞

健保停復保制度遭判違憲 衛福部力拚2年內完成修法

國人出國常面臨健保停復保問題，李姓女子20年前停保健保後，長期定居國外，期間多次短暫回台探親，但被健保署追討保費，她不服...

食藥署要求藥局監測搶藥潮 雙北出現零星「掃貨」事件

中國大陸解封後，各地引發搶藥潮，為確保國人用藥無虞，衛福部長薛瑞元昨表示，擬針對乙醯氨酚成分藥品祭出「限購令」，且若大陸...

韓國女神宣美SUNMI來了 耶誕搖滾演唱會獨家獻給台南

2023台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「搖滾耶誕演唱會」將於明(24)晚演出，台南市政府今日在台南大員皇冠假日酒店召...

元旦連假恐湧出遊車潮 易塞車路段一次看

明年元旦連續假期自2022年12月31日（星期六）起至2023年1月2日（星期一）止，共三天。交通部公路總局預估本次連假...

耶誕節留意低溫！明後天清晨下探6度、這些地方有雨

中央氣象局表示，這波寒流及輻射冷卻影響會持續到周日(25日)，但多為乾冷，各地都看得到陽光，僅花東地區及恆春半島有零星雨...

菜瓜布都用錯方法了？ 3M公司揭「綠、黃兩面」怎樣用才對

許多人天天用來洗碗的菜瓜布，其實都用錯方法了？海綿菜瓜布的發明者透露，菜瓜布的「黃色海綿部分」本身並非設計用來洗碗，而是用來幫助洗碗精起泡用，反覆擠壓充分起泡會讓清潔更有效率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。