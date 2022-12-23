台語歌手蔡小虎小腸沾黏 醫師曝絕對不能吃「柿子」

知名台語歌手蔡小虎日前在臉書發文，指他緊急住院，劇烈腹痛，頭痛，嘔吐，檢查過後因「小腸沾黏」，當天下午吃完柿餅，就覺得不舒服肚子脹脹的，胃酸逆流，據了解，蔡小虎曾有急性盲腸炎手術及腹膜炎病史。對此，醫師表示，若曾有大腸癌、盲腸、子宮、卵巢等腹腔手術患者，均為小腸沾黏的好發族群，平時應多運動、多喝水加以保養，柿子、粽子、湯圓等不易消化食物應忌口。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師吳秉修說，小腸沾黏俗稱腸阻塞，常見原因是曾經動過腸子或腹腔手術，因腸子受傷、發炎導致狹窄，若又有後續因素造成腸子腫脹，而形成阻塞，症狀為肚子腫脹、吃不下、嘔吐、無法排便。如果是未進行腹腔手術民眾，但若罹患自體免疫疾病克隆氏症，或女性子宮內膜異位症等有骨盆腔發炎情形，也可能進而發生腹膜炎，再引發腸阻塞情形。

吳秉修說，此類手術患者要避免腸阻塞，飲食應注意絕對不能吃柿子，因柿子含有藻膠，將增加腸阻塞風險，此外粽子、湯圓、麻糬等不易消化食物，也不能吃，食物應以清淡、好消化為主，一旦發生腸阻塞後，一定要注意保養，避免再次發生。有些患者為避免腸阻塞，認為多吃高纖食物可以幫助排便，但愈高纖食物反而不容易消化，因此不需吃高纖食物，適量就好。

國泰醫院大腸直腸外科主治醫師陳雨農說，小腸沾黏最常見原因是曾動過腹腔手術，手術後的腸道傷口會新生結締組織，其中約2成患者容易形成腸沾黏，若延誤治療，小腸腫脹、破裂、壞死，恐引發敗血症危及生命。如要避免術後形成腸沾黏，目前有自費防沾粘貼布醫材，以降低沾黏發生。

陳雨農說，當腸道沾黏引起腸阻塞時，腸道的液體就會蓄積在胃部，一旦累積滿了，就會出現嘔吐等不適，此時可以放入鼻胃管引流，協助病情好轉，建議曾進行腹腔手術患者平時應多運動、多喝水，保持良好的排便習慣，不要便秘。吳秉修說，患者治療時，需住院禁食，並打點滴保持體內電解質、水分平衡，有時會給予預防性抗生素，降低腸道發炎情形，最重要的仍是好好休養。