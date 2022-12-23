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健保停復保制度遭判違憲 衛福部力拚2年內完成修法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
憲法法庭今判決全民健保停復保案違憲。記者林孟潔/攝影
憲法法庭今判決全民健保停復保案違憲。記者林孟潔/攝影

國人出國常面臨健保停復保問題，李姓女子20年前停保健保後，長期定居國外，期間多次短暫回台探親，但被健保署追討保費，她不服提行政訴訟確定敗訴，隨即聲請釋憲。憲法法庭今判決違憲，因「健保法」施行細則規定沒有法律明確授權，就逕行規範健保停復保等重要權利義務事項，違反法律保留原則，相關條文至遲自判決公告後2年失效。衛福部表示，目前已成立健保法修法工作小組，將依判決修正相關規範，力拚兩年內完成修法。

憲法法庭認為，健保法施行細則規範出國停復保制度，雖然規範內容並不違憲，但既屬重要事項，並認有維持停復保制度必要性，應以法律或法律明確授權的命令定之，給予相關機關2年檢討期。

衛福部社會保險司長商東福說，健保為社會強制保險，只要有國籍、戶籍者均強制納保，但當時考量出國民眾無法在國內就醫，而設計有停復保制度，但陸續出現停保民眾返國後復保，使用健保資源後又立即停保的不公平現象，因此二代健保修法時，即規定返國後須繳3個月健保費才可停保制度，但如此仍有不公平現象，因此最新修法將朝向取消停保制度，但特殊族群者不在此限。

因取消停保制度，對駐外人員、遠洋漁船作業員、長期旅居國外者等也不公平。商東福說，往後修法將把停復保制度納入母法，因此停復保制度仍會存在，但會研議特殊族群類別才可停保，同時健保費率上限等議題也待修訂，現在憲法法庭判決給了壓力，會力拚在2年內完成修法，不讓條文失效。健保署長李伯璋也說，一切尊重憲法法庭判決，並進行修正。

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