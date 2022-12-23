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食藥署要求藥局監測搶藥潮 雙北出現零星「掃貨」事件

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部不排除將祭「限購令」，而目前連鎖通路貨架上，大部分普拿疼止痛藥都已缺貨。本報資料照片。記者林俊良／攝影
衛福部不排除將祭「限購令」，而目前連鎖通路貨架上，大部分普拿疼止痛藥都已缺貨。本報資料照片。記者林俊良／攝影

中國大陸解封後，各地引發搶藥潮，為確保國人用藥無虞，衛福部長薛瑞元昨表示，擬針對乙醯氨酚成分藥品祭出「限購令」，且若大陸疫情更加嚴重，不排除採取更嚴格管制措施。食藥署今發函給藥師公會全聯會請基層藥局監測販售端，有無民眾大量採購情形。藥師公會全聯會表示，初步監測顯示，雙北地區有較多搶購情形，甚至零星「掃貨」的狀況，已請基層藥師柔性勸導，目前尚未出現缺藥情形。

藥師公會理事長黃金舜說，市面普拿疼缺貨應從今年5至6月疫情爆發至今，與此波中國疫情無關，目前全聯會接獲零星異常通報，以台北市、新北市狀況較多，有藥師反應民眾進藥局就指定解熱鎮痛相關藥品全拿，可以說是「掃貨」方式，明顯的就是要給國外的民眾，原因可能是雙北人口較多，台商、陸配比率較高所致，已請藥局密切監測缺藥問題，如果再出現類似情形必須回報，並請藥局採柔性勸導。

食藥署藥品組科長楊博文說，此次發函至藥師公會全聯會請基層藥局監測販售情形，一旦發現異常情形須立即回報食藥署，以利及早因應，而有更嚴格的管制措施。此外函文中也請基層藥師向民眾宣導，第一、不論是進口或國產的退燒藥、感冒藥具有一樣的療效，不用侷限在某一特定廠牌；第二、提醒民眾適量購買藥物即可、不需囤藥；第三、請民眾不要大量購買藥物寄送國外。

「現在發生缺藥機率真的不大。」楊博文說，台灣最缺退燒、感冒藥時，應是今年5至6月間，當時疫情嚴峻，每天都有5、6萬人確診，那時呼籲民眾可自備藥品，加上藥師送藥到府和醫院綠色通道都需備藥，且藥廠製藥量能也受到疫情影響減少，雖然現在流感疫情需要藥物，但也不如那時吃緊，但一定會加強監控。

至於，現在已有連鎖藥局張貼「限購令」，要求退燒藥或感冒藥一次只能購買5盒。楊博文說，退燒藥、感冒藥為短期使用的藥品，比如說，深夜發燒不方便就醫，可以先吃退燒藥，但如果症狀沒有緩解或更加嚴重，還是應就醫診療，對症下藥。

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