超過10年未傳疫情 農委會：明年元旦起停打羊痘疫苗

我國已經超過10年沒有羊痘通報案例，經過專家會議評估，從明年(112年)元旦起，國內停止施打羊痘疫苗。

農委會表示，停打後半年進行全國地毯式臨場訪視；估計明年9月向世界動物衛生組織（WOAH）提交申請我國為羊痘非疫國資料，10月正式向WOAH聲明我國為羊痘非疫國。

農委會副主委黃金城表示，早期有聽農民說，施打羊痘疫苗對懷孕母羊有影響，流產機會增加，加上羊痘疫苗是減毒活毒疫苗，「能不打最好是不要打」，因此羊痘病毒若能從環境中除去，羊隻就能全面停打疫苗，有助提高育成率。

防檢局表示，羊痘疫苗1劑5元，但打疫苗要有人力，停打疫苗，可減少養羊場的人力及購買疫苗費用，降低因施打疫苗造成羊隻緊迫及副作用失，減少飼養成本。

防檢局表示，我國97年、99年間發生羊痘疫情，由羊隻直接或間接與污染原接觸而傳播，幼羊死亡率可高達50至80%，重創本土養羊產業，99年6月25日推動全面施打羊痘疫苗以後，疫情獲有效控制，除100年及101年各出現零星案例外，至今超過10年以上。

農委會規劃規劃三階段達成，即日起至111年12月31日止，全面防疫訪視、強化主動通報、被動監測、屠宰衛生檢查、環境監控及產業風險溝通；112年1月1日起至112年6月30日止，疫情監控、開始進入全面停止羊痘疫苗注射；112年7月1日起，彙整資料10月下旬，向世界動物衛生組織(WOAH)自我聲明羊痘非疫國。