移工逃跑減少了...家事移工元旦起可在雇主家檢疫 專家樂見

移工解封最後一塊拼圖。勞動部今宣布，考量家庭照顧失能者人力需求及經濟負擔，且配合家事移工一站式服務作業需求，經報請指揮中心同意，自2023年元月1日起，調整入境家事移工可在雇主自宅一人一室有獨立衛浴的地點自主防疫，且每日快篩陰性可以工作。

台灣於今年10月13日開放「0+7」邊境檢疫，移工入境規定同步修正，雇主應安排移工於符合1人1室且有獨立衛浴之旅館、移工宿舍或雇主自宅之地點自主防疫；產業移工及非重症高風險社福移工依規定快篩陰性，得於7日自主防疫期間內從事許可之工作。

不過，社福移工若服務對象是65歲以上、6歲以下、免疫不全或免疫低下等重症高風險者，應於旅館或移工宿舍辦理「0+7」自主防疫，2日內快篩陰得外出，但不得從事工作。除非，雇主被看護者無人照顧且本人同意下，移工可在快篩陰性下，外出從事許可之工作。

觀察移工入境確診病例穩定偏低，指揮中心發言人莊人祥證實，勞動部有報請指揮中心將調整新制。他表示，家事移工當時受限「0+7」自主防疫，避免接觸長者、幼兒等，因此引進台灣前7天，需先在外進行檢疫，結束才能回家，元旦新制調整後，將可直接住進雇主家。

由於邊境已無限制入境人數上限，莊人祥表示，移工入境是否有人數限額，是由勞動部規畫。

新北市長期照護發展協會理事長張婉玲表示，樂見勞動部做政策調整，因為無論家庭或是長照住宿機構，對於移工仍有很高需求，若雇主家中或是長照住宿機構內有獨立衛浴的空間，符合隔離標準下，就能讓移工進行隔離。

疫情期間嚴格檢疫政策下，曾有移工來台在旅館檢疫7天後，出現集體落跑事件，造成申請單位、申請者須再等6個月才能再申請新移工。張婉玲表示，日前在移民署努力查緝下，移工逃跑狀況大幅減少，不過移工逃跑情況仍層出不窮，盼政府有完善把關機制，並儘快縮短遞補間隔，當移工逃跑時，申請單位、申請者可在15至30天內重新申請遞補。