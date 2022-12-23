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耶誕節留意低溫！明後天清晨下探6度、這些地方有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，這波寒流及輻射冷卻影響會持續到周日(25日)，但多為乾冷，各地都看得到陽光。本報資料照
中央氣象局表示，這波寒流及輻射冷卻影響會持續到周日(25日)，但多為乾冷，各地都看得到陽光。本報資料照

中央氣象局表示，這波寒流及輻射冷卻影響會持續到周日(25日)，但多為乾冷，各地都看得到陽光，僅花東地區及恆春半島有零星雨勢。明後天清晨來到最低溫，各地局部有10度以下機率，北台灣、山區及花蓮局部有6度以下發生機率，中南部地區要留意日夜溫差大。

氣象局今發布低溫特報，明天白天新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生機率（橙色燈號）；台北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率（橙色燈號）。基隆市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號）。

氣象局指出，這波寒流及輻射冷卻影響會持續到周日(25日)，花東地區及恆春半島有零星雨勢， 各地多為乾冷，明後天清晨各地局部有10度以下機率，北台灣、山區及花蓮局部有6度以下發生機率，中南部地區日夜溫差大；周日白天北部、東半部地區約15至17度，其他地方約20度。

氣象局表示，下周一、二溫度些微回升，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區有零星飄雨，其他地區多為晴到多雲；周一清晨各地低溫約11至13度，周二約13至15度，北部地區白天高溫約17度，其他地區高溫可達20度。下周三東北季風影響水氣增加，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，但整體雨勢不大，仍為多雲到晴為主，各地平均溫度約15度。

另外，氣象局也說，今、明兩天基隆北海岸及東半部地區要留意長浪，桃園至台南、東部及東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風。

氣象局 基隆

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