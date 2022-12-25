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這些穴道越按越健康！盤點網友熱議的人體10大穴位

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
這些穴道越按越健康！盤點網友熱議的人體10大穴位。 圖片來源/unsplash
這些穴道越按越健康！盤點網友熱議的人體10大穴位。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「穴道」相關話題，帶您了解網友熱議的穴道與按摩功效。

穴道是人體經絡氣血輸注的特殊點位，每個穴位都有各自的功效，通過按摩刺激穴道既能促進血液循環，達到保養身體、預防及緩解疾病的效果。究竟網友熱議的穴道有哪些？按摩這些穴道又有什麼功效呢？快來看看網友怎麼說！

「合谷穴」鎮靜止痛安神助眠 「湧泉穴」養腎生髮消水腫

▲ 網友熱議 TOP10 穴道 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議 TOP10 穴道 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「穴道」的相關話題討論，可以發現討論度最高的穴道是「合谷穴」，位在手背虎口處，具有緩解經痛、頭痛、腹痛、牙痛的功效，也能預防感冒、過敏、眩暈等症狀。有民眾就在討論區上請益「每次生理期吃止痛藥都沒用，想問有什麼方式改善」，吸引熱心網友回答「合谷穴對於舒緩疼痛還蠻有效的」、「做瑜伽的膜拜動作，搭配按摩合谷穴很有用」，推薦同樣經痛的女性可以嘗試穴道按摩紓解經痛問題。也有不少人在留言區提到合谷穴能夠治療失眠，並舉例「女兒夜晚哭鬧不睡，按壓合谷穴後就順利入眠」，讓許多飽受失眠困擾的網友躍躍欲試。

此外，同樣受到高度討論的還有「湧泉穴」，位在腳底人字狀紋路的交叉點，能夠消除疲勞水腫、改善肌肉酸痛，並提升腎機能。日前有網友就發文表示「運動後鐵腿，反覆按壓湧泉穴後真的舒緩很多」，認為按摩湧泉穴益處良多，讓許多有同樣見解的網友紛紛回應「湧泉穴可以強化腎功能，掉髮、白髮都可以解決」、「去腳底按摩的時候聽說湧泉穴會促進血液循環，改善手腳冰冷跟消水腫都蠻有感的」，以親身經驗分享給網友，並提醒平時可以多按摩穴道來養生。

而位於手腕的「內關穴」則是胸腹不適時的必按穴位，按摩該穴位不但可以改善胸悶心悸，也能緩解脹氣、打嗝、噁心嘔吐等腸胃症狀。有新手媽媽就在部落格上分享自己懷孕時害喜到連喝水都想吐，在網友的建議下嘗試「按摩內關穴，成功緩解孕吐」，減低了孕期的不適與困擾，但也提醒各位準媽媽們，懷孕時有許多禁忌穴道會影響胎氣，叮囑大家在按摩穴道前多做功課再嘗試；另外，更有網友將內關穴稱為「救心丸」，說明揉捏內關穴能增加心臟的氧氣與代謝，並緩解心肌筋攣和擴張心臟動脈血管，表示「平常會按內關穴預防心血管疾病」，透過簡單動作也能強身健體。

經絡穴道是人體重要的保健系統，身體不舒服時，不妨看看網友熱議的穴道排行，了解各穴位的按摩功效，緩解不適症狀的同時，也能達到日常的養生保健。

觀看原文→https://bit.ly/3HXNq0N

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

按摩 經痛

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