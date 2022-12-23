快訊

蔡英文博士論文是真是假？彭文正纏訟3年今更一審判決結果出爐

對劉世芳特助違規開單女警被要求寫報告 分局回應了

害力行國小2學生「喝餿水」 北市衛生局裁罰結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

H5N1高病原禽流感疫情擴大 黃金城：彰化雲林監控熱點

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
彰化畜牧業大縣也爆發H5N1禽流感，動防所防疫人員昨天完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化畜牧業大縣也爆發H5N1禽流感，動防所防疫人員昨天完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供

禽流感疫情再擴大；農委會防檢局昨一口氣發布彰化5禽場感染N5N1高病原性禽流感病毒，雞、鴨、鵝都有，H5N1傳染力強，過去H5N1在國外有禽傳人紀錄，國內疫情日趨嚴峻。

這也是H5N1高病原性禽流感首度從水禽跨易感的陸禽；目前國內今年養禽場確診H5N1高病原性禽流感擴大為11場，農委會副主委黃金城表示，目前疫情仍屬點狀散發，但彰化、雲林密集家禽養殖是重點熱區，會密切監控；而這波疫情，不論是禽肉或雞蛋供應無虞。

黃金城表示，以現在的狀況來看的話，疫情是有擴大趨勢；從這幾個點包括宜蘭、台南、高雄、嘉義、雲林、彰化，這總共6個縣市幾個點；其他點比較不擔心，但需要擔心的是彰化跟雲林；雲林目前只有兩場；但雲林跟彰化的染疫場距離蠻近的，因此會比較擔心疫情。

他表示，這區塊的疫情嚴重程度，對於肉類供應影響不大，特別在過年期間，肉類供應庫存是夠的，現在H5N1還沒有影響到蛋雞場；因為還沒有跨過去，主要還是在有色雞上。

他表示，現在H5N1高病原禽流感已經從水禽(鴨、鵝)跨到陸禽(土雞、黃金雞)，昨天上午也做了檢討，若禽舍有破洞疏漏，容易讓野鳥帶入病毒，要趕快補起；另外過去評估染疫禽場，90%都是因為頻繁抓雞，每一批可能抓5次、10次，導致人員頻繁進出，增加染疫風險，未來希望能控制2到3次，減少疫病帶入機會。

禽流感 疫情 彰化

延伸閱讀

彰化同安國小出現巨型稻草耶誕襪 偏鄉小校裝置藝術有亮點

禽流感升溫 農民設法「群體免疫」 保住雞隻好賣錢

彰化楓灣慈善會關懷據點罕見熄燈 長輩不捨哭成一團

彰化爆發5禽場雞鴨鵝確診H5N1 業者緊繃

相關新聞

元旦連假客運車票還有8.5成待售 公總祭優惠鼓勵搭乘

元旦連假3天(12月31日至1月2日)，交通部公路總局預估主要以觀光旅遊旅次為主，鼓勵民眾搭乘公共運輸，客運業者開出2....

台東三仙台八拱橋因地震封閉至後年 迎曙光活動不辦了

台東東海岸知名景點三仙台八拱橋，近期因受地震及環境鹽害侵蝕，東部海岸國家風景區管理處今公告八拱橋將暫停對外開放並進行維修...

今晨「超低溫」下探4度、入夜更冷 下周轉濕涼時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)晨真實色雲圖顯示，雲街遍布在東海南部...

寒流+輻射冷卻 全台「非常寒冷」 20縣市低溫特報

中央氣象局表示，今天至周日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今...

物價漲好崩潰！邁入2023年十二星座招財幸運物 天秤吃麻糬、雙子回老家一趟

2022即將結束，2023隨之到來。日本媒體「All About」近來分享，在這新年的第一個月，每個不同星座的人，該如何有效提昇自己的財運。

菜瓜布都用錯方法了？ 3M公司揭「綠、黃兩面」怎樣用才對

許多人天天用來洗碗的菜瓜布，其實都用錯方法了？海綿菜瓜布的發明者透露，菜瓜布的「黃色海綿部分」本身並非設計用來洗碗，而是用來幫助洗碗精起泡用，反覆擠壓充分起泡會讓清潔更有效率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。