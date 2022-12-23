H5N1高病原禽流感疫情擴大 黃金城：彰化雲林監控熱點

禽流感疫情再擴大；農委會防檢局昨一口氣發布彰化5禽場感染N5N1高病原性禽流感病毒，雞、鴨、鵝都有，H5N1傳染力強，過去H5N1在國外有禽傳人紀錄，國內疫情日趨嚴峻。

這也是H5N1高病原性禽流感首度從水禽跨易感的陸禽；目前國內今年養禽場確診H5N1高病原性禽流感擴大為11場，農委會副主委黃金城表示，目前疫情仍屬點狀散發，但彰化、雲林密集家禽養殖是重點熱區，會密切監控；而這波疫情，不論是禽肉或雞蛋供應無虞。

黃金城表示，以現在的狀況來看的話，疫情是有擴大趨勢；從這幾個點包括宜蘭、台南、高雄、嘉義、雲林、彰化，這總共6個縣市幾個點；其他點比較不擔心，但需要擔心的是彰化跟雲林；雲林目前只有兩場；但雲林跟彰化的染疫場距離蠻近的，因此會比較擔心疫情。

他表示，這區塊的疫情嚴重程度，對於肉類供應影響不大，特別在過年期間，肉類供應庫存是夠的，現在H5N1還沒有影響到蛋雞場；因為還沒有跨過去，主要還是在有色雞上。

他表示，現在H5N1高病原禽流感已經從水禽(鴨、鵝)跨到陸禽(土雞、黃金雞)，昨天上午也做了檢討，若禽舍有破洞疏漏，容易讓野鳥帶入病毒，要趕快補起；另外過去評估染疫禽場，90%都是因為頻繁抓雞，每一批可能抓5次、10次，導致人員頻繁進出，增加染疫風險，未來希望能控制2到3次，減少疫病帶入機會。