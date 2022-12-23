元旦連假客運車票還有8.5成待售 公總祭優惠鼓勵搭乘

元旦連假3天(12月31日至1月2日)，交通部公路總局預估主要以觀光旅遊旅次為主，鼓勵民眾搭乘公共運輸，客運業者開出2.8萬班次及95萬個座位，截至12月23日全線國道客運已售出3.7萬張票、占約14.4%，較去年同期增加3、4%，預估還會持續增加。公總也推出部分優惠，如搭乘86條國道客運可享平日優惠假或票價85折優惠等。

公路總局表示，元旦連假期間86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘51條台灣好行路線享半價優惠。

公總也說，針對東部地區推出2項地區限定優惠措施，包括「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠；第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠。

另外，公總表示，東部地區公共運輸運量及電子票證使用率今年已達到每月5萬人次搭乘，明年將持續實施宜花東地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠，民眾搭乘鐵路、國道客運、公路客運或市區客運後進行轉乘，即可享有公路客運基本里程或市區客運一段票(依各地區票價而定)免費優惠。

公總說明，以前往宜蘭地區旅次為例，如民眾持電子票證搭乘「【1878】圓山─宜蘭」國道客運路線前往宜蘭轉運站，再轉乘「【綠12】宜蘭轉運站─松羅」市區客運路線前往目的地，即可省下15元市區客運優惠。