快訊

蔡英文博士論文是真是假？彭文正纏訟3年今更一審判決結果出爐

對劉世芳特助違規開單女警被要求寫報告 分局回應了

害力行國小2學生「喝餿水」 北市衛生局裁罰結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假客運車票還有8.5成待售 公總祭優惠鼓勵搭乘

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
全線國道客運截至12月23日已售出3.7萬張票、占約14.4%，較去年同期增加3、4%。本報資料照
全線國道客運截至12月23日已售出3.7萬張票、占約14.4%，較去年同期增加3、4%。本報資料照

元旦連假3天(12月31日至1月2日)，交通部公路總局預估主要以觀光旅遊旅次為主，鼓勵民眾搭乘公共運輸，客運業者開出2.8萬班次及95萬個座位，截至12月23日全線國道客運已售出3.7萬張票、占約14.4%，較去年同期增加3、4%，預估還會持續增加。公總也推出部分優惠，如搭乘86條國道客運可享平日優惠假或票價85折優惠等。

公路總局表示，元旦連假期間86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘51條台灣好行路線享半價優惠。

公總也說，針對東部地區推出2項地區限定優惠措施，包括「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠；第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠。

另外，公總表示，東部地區公共運輸運量及電子票證使用率今年已達到每月5萬人次搭乘，明年將持續實施宜花東地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠，民眾搭乘鐵路、國道客運、公路客運或市區客運後進行轉乘，即可享有公路客運基本里程或市區客運一段票(依各地區票價而定)免費優惠。

公總說明，以前往宜蘭地區旅次為例，如民眾持電子票證搭乘「【1878】圓山─宜蘭」國道客運路線前往宜蘭轉運站，再轉乘「【綠12】宜蘭轉運站─松羅」市區客運路線前往目的地，即可省下15元市區客運優惠。

國道客運 元旦連假 票價

延伸閱讀

明年228連假金馬澎機位 12/26上午9時起開放訂位

元旦連假出遊 搭86條國道客運、51條台灣好行享優惠

寒流今明兩天最強 跨年到元旦連假降雨機會大

元旦連假國旅好行 搭乘大眾運輸還可享優惠折扣

相關新聞

元旦連假客運車票還有8.5成待售 公總祭優惠鼓勵搭乘

元旦連假3天(12月31日至1月2日)，交通部公路總局預估主要以觀光旅遊旅次為主，鼓勵民眾搭乘公共運輸，客運業者開出2....

台東三仙台八拱橋因地震封閉至後年 迎曙光活動不辦了

台東東海岸知名景點三仙台八拱橋，近期因受地震及環境鹽害侵蝕，東部海岸國家風景區管理處今公告八拱橋將暫停對外開放並進行維修...

今晨「超低溫」下探4度、入夜更冷 下周轉濕涼時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)晨真實色雲圖顯示，雲街遍布在東海南部...

寒流+輻射冷卻 全台「非常寒冷」 20縣市低溫特報

中央氣象局表示，今天至周日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今...

物價漲好崩潰！邁入2023年十二星座招財幸運物 天秤吃麻糬、雙子回老家一趟

2022即將結束，2023隨之到來。日本媒體「All About」近來分享，在這新年的第一個月，每個不同星座的人，該如何有效提昇自己的財運。

菜瓜布都用錯方法了？ 3M公司揭「綠、黃兩面」怎樣用才對

許多人天天用來洗碗的菜瓜布，其實都用錯方法了？海綿菜瓜布的發明者透露，菜瓜布的「黃色海綿部分」本身並非設計用來洗碗，而是用來幫助洗碗精起泡用，反覆擠壓充分起泡會讓清潔更有效率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。