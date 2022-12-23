迎耶誕！中國附醫昨晚音樂會 兒醫病童今喜收耶誕禮物

耶誕前夕，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會昨晚舉辦「相信希望相信愛」慈善音樂會，溫暖病患的心；中國醫藥大學兒童醫院今天舉行「歡慶耶誕」耶誕老人發禮物暨麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈儀式，每名病童都收到耶誕老人送來的祝福和禮物，歡度耶誕。

昨晚舉辦「相信希望相信愛」慈善音樂會由護理師、醫檢師化身耶誕女郎用勁歌熱舞為活動揭開序幕，神內醫師蔡崇豪在中國附醫管弦樂團伴奏下高歌Silent NIGHT。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海蔡長海致詞時說，祝福病患在院獲得好的醫治，早日康復，快樂回家，並笑稱每年醫護同仁全力展現醫療外的專長，像是被耽誤的音樂家。

中國附醫院長周德陽表示，音樂有療癒心靈的力量，以溫暖人心的歌聲與音符，為辛苦工作的醫護人員調劑身心，為身處病痛的患者打開另一扇窗，為病人及家屬們趕走負面能量，讓大家內心都充滿勇氣與希望。

中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯說，非常感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會能捐贈重症加護型新生兒保溫箱，讓照護早產兒的過程可以更友善。