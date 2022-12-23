身障宣導幽默對話成趨勢 Challenge零距離特展等你見證

以往身心障礙議題，許多人聯想的都是感人、賺人熱淚的生命，但對身心障礙者來說「生命鬥士」的標籤，不一定是每個人都想要的代號。身障聯盟將以往溫情訴求的宣導方式轉型，改以平權觀念，轉化成幽默對話及讓民眾體驗身障者生活不便的方式，縮短身心障礙者與民眾的距離。

身心障礙聯盟秘書長洪心平說，這次特別製作「ONE DAY遊戲」結合懸疑氣氛，讓大眾透過遊戲，從生活中認識身障者，今起為期三天的「Challenge零距離特展」，讓人身歷其境的關卡設計，讓參觀的民眾可以輕鬆、有趣的互動，感受身障者日常生活中的種種不便。展覽地點在華山文創產產業園區5B鍋爐室。

一名就讀小學的身障學童，受限於環境、師資，每次上體育課時，體育老師就叫學童待在一旁，雖然沒有缺席，但完全沒有上過體育課。身心障礙聯盟秘書長洪心平說，身障學童在校無法運動，可能是受限於學校操場、體育館未設置無障礙設施，學童無法進入，以及體育老師沒有帶領身障學童運動的經驗，擔心學童運動一不小心受傷，更有身障學童下課無法和其他同學一起玩，真的是一個被隔離的狀態。

洪心平說，每次想到這裡，內心總是不忍，因此建議學校可以聯絡身障聯盟，讓有經驗的老師進入校園，帶領身障學童一起運動，目前也積極推動身心障礙者運動教練可以獲得教育部認證，讓更多教練願意投入，而身心障礙聯盟則扮演媒合的平台，讓身障者可以獲得教練最好的支持。

陽光基金會執行長舒靜嫻說，許多身心障礙人士原先都是健康的人，但可能遭逢事故而造成身心障礙，而要維持好的日常生活，包括身障者、銀髮族都需要好的體能，如果有好的體能，身障者可以無所不能，銀髮族也能避免失能，期盼有更多的教練投入此領域，讓即便在接受長期照顧的人，可以把「長照變成短照」。