台東三仙台八拱橋因地震封閉至後年 迎曙光活動不辦了

台東東海岸知名景點三仙台八拱橋，近期因受地震及環境鹽害侵蝕，東部海岸國家風景區管理處今公告八拱橋將暫停對外開放並進行維修補強作業，預計施工至後年。處長林維玲說，2023迎曙光活動，則因場地整修暫停辦理，仍歡迎民眾到東海岸欣賞日出或曙光。

林維玲說，由於八拱橋梁近期受917、918地震災害及長期環境鹽害侵蝕影響，使得拱橋結構出現受損情形，經專業評估及安全考量，暫停對外開放並進行維修補強作業到113年；至於2023迎曙光活動，則因販售區、表演廣場及地坪整修中，所以迎曙光主題活動無法辦理。

東海岸三仙台八拱橋於1987年完工的跨海人行陸橋，上部結構係鋼製箱型樑組成，橋墩與基礎由鋼筋混凝土建構，總長度近400公尺，共有八個拱橋連接而成，紅灰色的橋身橫臥，串起了陸地與岬角海灣，狀似長龍臥波，是三仙台最具指標性的景觀地標。

自完工通行迄今已35年，由於拱橋近期受917、918地震災害及長期環境鹽害侵蝕影響，東管處委託專業工程顧問公司檢測焊道鏽蝕、橋台伸縮縫間距、橋墩結構裂縫、基礎地錨等，發現橋墩混凝土有裂縫與孔洞發生情形，必須即刻進行修繕補強。

林維玲強調，三仙台是開放場域，遊客若要迎曙光是沒有問題，現場仍會有夜間燈光、交通疏導及清潔人力的安排，歡迎民眾到東海岸欣賞日出或曙光。