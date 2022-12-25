不怕半夜抽筋被痛醒！網推多吃「這種」蔬果能預防

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤半年網友熱議的「抽筋預防食物」相關話題，帶您了解有關網友推薦的抽筋預防食物有哪些。

半夜睡到一半突然小腿肌肉筋攣，痛到直接從床上醒來，相信不少人都曾有過類似痛苦經驗。而引發抽筋的原因，除了因為肌肉過度疲勞之外，飲食上也會因為缺乏鈣、鉀、鎂、鈉等電解質而導致抽筋，到底該補充什麼食物才能避免抽筋再度找上門？

遠離抽筋可多吃「香蕉」、喝「牛奶」 攝取「深綠色蔬菜」也能降低發生機率

▲網友熱議抽筋預防食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察半年以來網友針對「抽筋預防食物」的討論，其中針對水果類的討論，許多網友都紛紛推薦吃「香蕉」，香蕉不僅方便取得，還擁有鎂、鈣以及高含量的鉀，最適合當作預防抽筋的食物，有網友就說如果經常抽筋的話「每天至少吃一根香蕉」，也有人說「孕期天天1-2根香蕉」。號稱森林中的奶油「酪梨」也是預防抽筋的好幫手，酪梨內含豐富的鉀與鎂，可幫忙穩定肌肉收縮功能，不過由於其熱量與油脂偏高，需要特別注意攝取量。而若是常常在運動時抽筋，則可以選擇「檸檬」作為補充電解質的來源，富有鉀、鈉、鎂、鈣等營養素的檸檬，適合與蜂蜜調製成蜂蜜檸檬水，在運動前喝能夠降低抽筋發生機率。

而豆類與奶類因為含有高比例的鈣、鉀和鈉不僅是預防抽筋的良藥，更是孕婦在孕期間避免抽筋的好夥伴，有網友就分享，由於孕中後期鈣需求量變很大，手麻、抽筋、腰痠背痛等症狀都與缺鈣有關，因此建議「日常一定要多喝牛奶」，也有人認同說「每天喝兩杯牛奶，上次抽筋已經是兩個月前」。

針對糖尿病患者以及乳糖不耐症患者，深綠色蔬菜就成為另一種補充鈣、鎂的重要管道，網友就推薦可以多吃芹菜、菠菜等常見的綠色蔬菜，不僅可以與日常料理一起烹煮，也能夠打成蔬果汁，此外，作為澱粉類的地瓜除了是高纖食物外，同時也有助於維持肌肉穩定運作，是減緩抽筋的推薦食物之一。

除了以上網友建議的食品以外，不少網友也推薦睡前讓腳泡泡熱水，順便進行按摩放鬆，也可以在睡覺時穿寬鬆一點的棉或毛襪，避免抽筋發生！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》