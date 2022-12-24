咳不停好困擾？快來看止咳食物吃「哪些」最有效！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月網友熱議的「止咳食物」相關話題，帶您了解有關網友10大止咳食物有哪些。

不管是因為感冒、過敏，還是確診而引起的咳嗽，常常一咳就是好幾個禮拜不停，不僅十分腦人，更嚴重影響生活作息，而治療方式除了常見的喉糖、羅漢果以外，還有不少天然食材對於保養喉嚨以及止咳都具有良好功效，想知道就一起看下去吧。

「白蘿蔔」消炎止咳效果好 「杏仁」磨成粉加熱水沖泡成止咳秘方！

▲網熱議10大止咳食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月以來網友針對「止咳食物」的討論，許多網友表示「蘿蔔」是腦中第一個浮現的食材，由於白蘿蔔具有消炎作用，能夠緩解喉羅的腫脹感，其中因為內含「蘿蔔硫素」的成份，又能達到止咳的功能，有人就推薦可以搭配冰糖變成「冰糖燉白蘿蔔」，化痰止咳更有效，也有人分享「新鮮白蘿蔔磨成泥+蜂蜜一起食用」。而說到止咳食材，不少人也推薦「杏仁」，苦杏仁本身有止咳平喘功能，可治療肺病、咳嗽等疾病，有網友就分享自己止咳都喝杏仁茶，並建議不要喝太甜。

而甜甜的蜂蜜也是多數人認為具有止咳功效的食材之一，蜂蜜能避免喉嚨發炎，加上能跟其他止咳食材一起搭配，讓止咳效果加倍，像是經常與檸檬搭配成「蜂蜜檸檬水」具有緩解咳嗽效果，也有人分享自己獨特秘方，指出將葡萄柚去皮後加蜂蜜，放入電鍋一起煮，最後再榨成汁，早中晚各喝一次，「咳得太厲害睡前再一次，就差不多好了」。另外還有網友大推「生薑」，除了可以直接單吃以外，還可以用熱水沖泡成薑茶，具有止咳效用還能暖暖身。

也有不少網友會選擇「橘子」，橘子含有豐富的維生素C，尤其橘子皮烤過後，就成了陳皮，具有化痰的效果能紓緩咳痰，在討論區中有留言就提到「烤橘子還蠻有效，記得要把橘子蒂頭拔掉，然後從蒂頭那個孔加一些鹽巴」，而帶有清熱潤肺的「水梨」也受到網友喜愛，像是有人分享「咳很厲害的時候我會直接煮梨子水來喝耶」，還有不少人也會將水梨與冰糖一起燉煮成「冰糖燉水梨」，而且要「連皮一起燉效果更好」。

由於咳嗽種類多樣，有熱咳、冷咳、乾咳等分別，不管是什麼止咳食材，記得了解食材的特性與適合的咳嗽種類，才能對症下藥，達到止咳作用！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》