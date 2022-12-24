一秒到荷蘭！全台４大鬱金香繽紛花海在這裡

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「鬱金香」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大鬱金香景點。

說道鬱金香，相信許多人會馬上聯想到荷蘭鄉村風景與風車的畫面，不過，想看鬱金香花海不用大老遠飛歐洲，其實台灣也有幾處能看到絕美夢幻的鬱金香花海呢！

「杉林溪」特殊色鬱金香超吸睛 「中社花市」花期長不怕撲空

▲全台 TOP 4 鬱金香景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的「鬱金香」景點，發現「杉林溪森林園區」最受歡迎，有別於傳統單一顏色的鬱金香，杉林溪引進了各式特殊色的罕見品種，如紅黃相間的雙色品種，以及有「紫王子」之稱的黑紫色鬱金香，豐富的色彩讓遊客讚道「鬱金香有如調色盤般把杉林溪花房渲染得琳瑯滿目」、「每一朵鬱金香就像彩色寶石一樣」。

而「士林官邸」也是熱門景點之一，在每年2月份時會定期舉辦鬱金香花展，並設有與花展主題相符的佈置，2022年花展便配合主題「遇見幸福」設置「荷蘭童話故事村」、「灰姑娘的幸福邂逅」等區域，民眾看了直呼「好像來到童話世界！」、「怎麼拍都美，少女心大爆發」，不過也有網友說道「士林官邸人山人海，是不是台北人都跑來這裡賞花了？」，表示花季期間的人潮非常擁擠，可能會影響到賞花體驗。

另一方面，位於台中的「中社觀光花市」同樣備受關注，有專業網友分享「中社觀光花市是中部地區唯一低海拔種植鬱金香成功的花市，透過冷藏等技術調節開花順序，只要在花期前往都可感受到鬱金香花海的美麗盛況」，表示民眾無須擔心鬱金香受中南部氣溫影響不開花，可以盡情欣賞鬱金香的美麗身影。

五顏六色的鬱金香花海是絕不能錯過的夢幻美景，無論是想拍網美大片的民眾，或是作為過年走春踏青的好地方，都是很適合的景點喔！

觀看原文→https://bit.ly/3FRx2fO

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》