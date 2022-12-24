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熱鬧迎接2023 跨年行程這樣排！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
熱鬧迎接2023 跨年行程這樣排！ 圖片來源/unsplash
熱鬧迎接2023 跨年行程這樣排！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「跨年」相關話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的跨年縣市與跨年行程安排。

不知不覺又到了年底，各縣市也開始陸續公佈跨年演唱會的卡司與煙火等活動資訊，你想好跨年要怎麼玩了嗎？如果還沒安排，不妨一起來看看網友的討論吧！

台北「這裡」是私藏101煙火觀賞點 各縣市跨年演唱會卡司引熱議

▲全台6大跨年縣市 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲全台6大跨年縣市 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

跨年即將到來，台灣各地紛紛舉辦了精采的活動，你最想去哪個縣市跨年呢？觀察網友對「跨年縣市」的話題討論，以「台北」獲得聲量冠軍，台北101的煙火秀一如既往地成為話題焦點，不少人好奇「到底哪裡才是最佳觀賞地點？」，釣出專業攝影師回答「象山是攝影愛好者拍攝跨年煙火的最佳地點」，也有網友分享自己的私藏景點「安和路一段112 巷」，並說道「其實台北市有許多巷弄，都可以清楚看見 101大樓」，表示民眾可以先到101附近的巷弄踩點，搞不好能找到欣賞煙火的最佳視角。

而「高雄」義大遊樂世界今年將施放999秒的煙火展演，打造圖騰多變的夢幻煙火，消息一出便引起熱議，留言像是「哇！煙火時間又比去年久了」、「很喜歡義大的煙火，場地廣，煙散得比較快」。另外，人氣天團五月天宣布準備於「桃園」舉辦跨年演唱會，讓許多網友期待不已，紛紛高喊「我要去和五月天一起跨年！」、「準備買票去桃園了」。另外，「台中」、「新北」、「台南」等縣市的跨年活動也請來了堅強的歌手陣容，民眾紛紛表示很想前往感受熱鬧的跨年氣氛。

跨年追熱門團體演唱會 煙火現場看更有感

人氣跨年行程TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
人氣跨年行程TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而說到跨年該怎麼玩，「看演唱會」是許多民眾的行程首選，「原子少年」各團分別在桃園、台中、屏東演出，引起粉絲討論，紛紛留言「跨年會趕場！超幸福的，想跟著衝」、「好想每個點都去」，表示想與喜歡的偶像一起跨過新年。而「看煙火」也是跨年行程的熱門選項，許多民眾說道「去現場才有那種熱鬧的感覺」、「煙火還是要現場看才有那個震撼感」，表示比起隔著螢幕，更喜歡直接用眼睛欣賞煙火的美。

相較於前面熱血的活動，有部分民眾表示「跨年不想去人擠人，在家看直播就好」、「天氣太冷了，懶得出門」，表示實體跨年有過一次體驗就好，不需每年都去現場，更有網友打趣說道「被子外面很危險」。除了現場或在家參與各種跨年活動之外，與三五好友相約聚餐也是慶祝新年的好方法，就有民眾表示「以前年輕都衝到101，現在覺得聚會吃個飯其實也很不錯」，認為跨年那一天最重要的是與身邊心愛的人一起度過。

看完以上網友的討論，你是不是也規劃好跨年的活動了呢？快點分享給親朋好友，一起迎接新的一年吧！

觀看原文→https://bit.ly/3YHGKtH

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

跨年 演唱會

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