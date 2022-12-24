跨完年要做什麼？熱血一波到「這些地方」看日出

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「元旦日出」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的8大人氣元旦日出景點。

新的一年就要到來，要去哪裡看2023年的第一道曙光呢？東部及離島可以更早看到第一道陽光；高山上曙光與雲海會交互相印；近市區的山中能眺望到城市伴隨著陽光的美景，這麼多景觀壯麗的地方，到底要去哪才好？讓我們看看網友們都推薦哪些地方！

「阿里山」跨年至清晨活動滿滿 本島最早日出就到「三仙台」！

▲全台8大元旦日出景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

提到日出時，許多人會馬上想到「阿里山」，平時就以日出聞名的阿里山，在每年跨年期間都會舉辦「日出印象音樂節」，吸引各地的遊客前去參加。跨年結束後若是想體驗阿里山特有的賞日出活動，則可購買火車票券搭乘至祝山站，在山上體驗新年的第一縷陽光。網友分享自己頂著刺骨寒意至祝山看日出之經驗，表示在看到日出時「寒風中的等待與疲憊全都值得了!」。其他網友則提醒要注意保暖，說道「讓我回想起唯一一次上去看日出，真的冷得半死」、「大推小笠原山的星空跟日出，但超冷！」，提醒若是有計劃前去山區看日出，務必要做好防寒措施。

根據台北市天文館計算之元旦日出時間，位於台東的「三仙台」將是台灣本島平地上最早看見2023新年第一道曙光的的方。網友分享自己曾到三仙台觀賞新年第一次日出的感動，表示雖然每天都能看到日出，但在新年的第一天看，感動更勝以往。

若是想至離島來一趟跨年小旅行，可以考慮至離島的「蘭嶼紅頭山」觀賞全台第一道曙光。除了如氣象站、東清灣、情人灣等適合看日出的地方受到熱議外，網友還推薦「想要輕鬆看日出的話可以選東邊的民宿」，不用一大早起床再急忙騎車去追日出。不過也有網友表示離島冬季時會受東北季風影響，表示跨年時去蘭嶼「東北季風超大，一點也不舒服」、「飛機可能會停飛，要注意班次」，但也有人表示「同一個地方就是要不同季節都去看看」，才能體會到不同的風光，而且跨年這一年一次的體驗也會為旅途添上一層不同的意義。

台灣雖是個小島但擁有從平坦的海岸到海拔兩千多高呎的高山地形，在各地都可以體會到不同的特色的日出景象，看了這麼多網友們的討論，你是否也有了心目中嚮往去追尋曙光的景點了呢？今年不妨熱血一下，到網友們熱議的景點看看新年的第一道陽光吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》