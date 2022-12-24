聖誕節別再只是吃大餐 網推這六行程超有儀式感！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「聖誕行程」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的6大人氣聖誕節活動。

每到聖誕節，大家都想以特別的方式與親朋好友一起度過這個節日，也順便在一年的最後好好犒賞自己，感謝陪伴在身邊的每一個人。聖誕節的活動有很多種，每個人喜歡的慶祝方式都不盡相同，來看看網友們都在熱議哪些有趣的聖誕行程吧！

「交換禮物」送到心坎不簡單 「聖誕經典電影」都看過了嗎？

▲TOP6聖誕節行程-網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於「聖誕行程」的討論，「交換禮物」是許多人在聖誕節時很喜愛與親朋好友一起玩的活動，從最一般的交換具有實用或是祝福意義的禮物，到特意交換沒什麼用的搞笑小廢物，各式各樣多元有趣的方式均受到網友熱議。不過也有網友表示，雖然收到禮物令人十分開心，但因為「每個人想要的東西都不一樣」因此「交換禮物真的要讓人滿意很困難」，禮物的選擇上並不簡單，網路上便有許多貼文在討論要送哪些禮物，或是要如何挑選才能避開送禮的地雷款。

「吃大餐」也是聖誕節可以和親朋好友一起團聚、聊天的好活動，社群討論區中有許多文章在請益「聖誕節要吃哪間好？」、「大家聖誕節都吃什麼大餐？」，邀請大家分享自己的聖誕美食。其中網友除討論不同餐廳外也很推薦自己煮，以及其他創意的想法，如有網友提到「台式聖誕餐首選薑母鴨」，提供大家特別的聖誕餐選擇。

若是不想進行太激烈的活動，想以更為靜態的方式度過聖誕節，「看電影」也是一個很棒的選項。聖誕節期間時常推出與節日相關的電影，或是也有不少經典好片可供選擇。有網友表示「冷冷的聖誕夜喝杯熱可可，看一部好電影，也是一種小確幸」，其他網友也附和「一個人或一群人窩在一起看這種節慶氣氛濃厚的喜劇都很棒」，推薦想安靜享受節日的人可以參考一些經典的聖誕節片單。

聖誕節是闔家歡聚的節日，有許多不同的活動能讓這天變得更歡樂，不妨參考網友們熱議的行程，看看今年聖誕節要安排什麼不一樣的行程。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》