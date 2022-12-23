禽流感升溫 農民設法「群體免疫」 保住雞隻好賣錢

H15N1亞型病毒入侵彰化縣家禽養殖場，動物防疫所先後撲殺5場、3萬1765隻家禽，並根據氣象預報低溫將持續一段時日，研判禽流感會緩步升溫，雞農也認為疫情擴散中，將配合動防所等農政單位做好防治措施。

彰化縣已撲殺3場肉雞場和肉鴨、肉鵝各1場的3萬多隻家禽，動防所長董孟治今天表示，有3場是主動通報，另兩場動防所人員前往採檢發現，如果是未配合做好防疫措施又不主動通報家禽死亡率異常，不但可罰款3至15萬元，撲殺家禽不予補償。

彰化縣養禽場2401場，飼養家禽隻數比全台人口還多，是國內首屈一指養禽大縣，飼養範圍集中彰化縣西南角鄉鎮。選舉前，農民透露很多家禽「感冒」，數量占一至二成，當證實H151禽流感登台，縣內農民透露約三成家禽「感冒」，今天表示很多養禽場私下通知化製廠運出病死家禽，恐怕染疫已接近五成。

有農民抱怨，一處養禽場只能補償一次撲殺，就地重養很費事，所以農民盡量投藥控制疾病，並在飼料和飲水添增營養品，體弱家禽死亡「自然淘汰」，體質較好的家禽達到「群體免疫」效果，與其被撲殺，不如留住雞養大賣錢或生蛋。

董孟治表示，目前僅限撲殺的5場，動防所還沒接到新通報，期待疫情能受控「緩下來」，養禽場一旦被撲殺就列為案例場，撲殺補償不限一次，而是撲殺後要接受環境監測為陰性，沒殘留禽流感病毒，撲殺後改善養殖場硬體設施，例如加設圍網、改為室內養殖或籠飼，政府不補助設施但提供低利貸款。