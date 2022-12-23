快訊

125例中重症、40死 40多歲男打過5劑疫苗 染疫5天家中亡

確診數連2天增逾2成！本土+1萬8965 境外+108 死亡+40

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

禽流感升溫 農民設法「群體免疫」 保住雞隻好賣錢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣養雞規模全國最大，進入禽流感高峰期，農民都提高警覺以免家禽生病。記者簡慧珍／攝影
彰化縣養雞規模全國最大，進入禽流感高峰期，農民都提高警覺以免家禽生病。記者簡慧珍／攝影

H15N1亞型病毒入侵彰化縣家禽養殖場，動物防疫所先後撲殺5場、3萬1765隻家禽，並根據氣象預報低溫將持續一段時日，研判禽流感會緩步升溫，雞農也認為疫情擴散中，將配合動防所等農政單位做好防治措施。

彰化縣已撲殺3場肉雞場和肉鴨、肉鵝各1場的3萬多隻家禽，動防所長董孟治今天表示，有3場是主動通報，另兩場動防所人員前往採檢發現，如果是未配合做好防疫措施又不主動通報家禽死亡率異常，不但可罰款3至15萬元，撲殺家禽不予補償。

彰化縣養禽場2401場，飼養家禽隻數比全台人口還多，是國內首屈一指養禽大縣，飼養範圍集中彰化縣西南角鄉鎮。選舉前，農民透露很多家禽「感冒」，數量占一至二成，當證實H151禽流感登台，縣內農民透露約三成家禽「感冒」，今天表示很多養禽場私下通知化製廠運出病死家禽，恐怕染疫已接近五成。

有農民抱怨，一處養禽場只能補償一次撲殺，就地重養很費事，所以農民盡量投藥控制疾病，並在飼料和飲水添增營養品，體弱家禽死亡「自然淘汰」，體質較好的家禽達到「群體免疫」效果，與其被撲殺，不如留住雞養大賣錢或生蛋。

董孟治表示，目前僅限撲殺的5場，動防所還沒接到新通報，期待疫情能受控「緩下來」，養禽場一旦被撲殺就列為案例場，撲殺補償不限一次，而是撲殺後要接受環境監測為陰性，沒殘留禽流感病毒，撲殺後改善養殖場硬體設施，例如加設圍網、改為室內養殖或籠飼，政府不補助設施但提供低利貸款。

禽流感 農民

延伸閱讀

彰化爆發5禽場雞鴨鵝確診H5N1 業者緊繃

雞鴨鵝都有！彰化5禽場確診H5N1高病原性禽流感

高病原性禽流感再傳爆發！嘉義東石番鴨、肉鵝場確診

嘉義縣驚傳2處番鴨肉鵝場禽流感 撲殺逾5千隻清場

相關新聞

今晨「超低溫」下探4度、入夜更冷 下周轉濕涼時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)晨真實色雲圖顯示，雲街遍布在東海南部...

寒流+輻射冷卻 全台「非常寒冷」 20縣市低溫特報

中央氣象局表示，今天至周日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今...

物價漲好崩潰！邁入2023年十二星座招財幸運物 天秤吃麻糬、雙子回老家一趟

2022即將結束，2023隨之到來。日本媒體「All About」近來分享，在這新年的第一個月，每個不同星座的人，該如何有效提昇自己的財運。

別上當！稱可治白內障、恢復視力5.0 青光眼權威呂大文遭冒名賣假藥水

名醫遭詐騙集團冒名於網路販賣假眼藥水，民眾慘受騙。青光眼權威、三軍總醫院青光眼專科科主任呂大文表示，1個月前就發生診間湧...

讓地球「碳熄」！每天一點小改變 6招創造影響力

極端天災事件頻傳，像印度暴雨導致數以萬計的房屋遭滅頂、熱浪侵襲歐洲引發火災、旱災，在面對更嚴重的大自然反撲前，我們在生活中還能做哪些事情力挽狂瀾呢？

清冠一號改良自500年前處方 台師大、台大團隊解析藥理機制

國立台灣師範大學、台灣大學團隊分析台灣清冠一號（NRICM101）治療新冠肺炎病毒的藥理機制。解析清冠一號內含的化學物成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。