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寒冬提升免疫力 營養師：這兩招比進補更有用

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
最近氣溫溜滑梯，民眾吃羊肉爐、燒酒雞進補，醫師提醒補過頭可能讓健康亮紅燈。圖／南投醫院提供
最近氣溫溜滑梯，民眾吃羊肉爐、燒酒雞進補，醫師提醒補過頭可能讓健康亮紅燈。圖／南投醫院提供

寒流來襲，薑母鴨、羊肉爐及藥膳排骨成了進補最佳理由，滿足口腹之慾，又讓身體暖呼呼，希望提升免疫力。營養師提醒，現代人飲食多元，許多民眾有營養過剩的情況，加上三高患者不少，實在不需要吃補，還得當心補過頭，健康亮紅燈。黃淑敏更強調均衡飲食、規律運動才是強身的不二法門，吃補未必帶來好處。

南投醫院營養師黃淑敏說，早年物資較缺乏，民眾生活困苦，會利用冬季進補，透過攝取肉類等蛋白質、燉煮藥材來補充營養能量及讓身體暖和。進補食材，除了鴨肉、雞肉等肉類本身之外，也會加入中藥材及米酒、高粱酒等酒類去燉煮，甚至會使用全酒料理，風味十足。

不過進補食材，容易有過多的普林、鹽分、膽固醇及熱量，吃下肚容易累積造成身體負擔。年長者、心血管疾病、肝臟疾病、腸胃道疾病、痛風、腎臟功能不好的民眾更容易影響健康。不確定體質適不適合吃補，可以諮詢醫師。

另外，吃加酒補品，應避免開車，因為燉煮補湯，仍會有酒精殘留可能。乙醇需要酵素脫氫酶協助代謝，而每個人攝取的酒類與代謝能力不一，常有民眾以為已退酒，但被警察攔檢仍酒測值超標，為了避免犯法，應遵守酒後不開車之原則。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警察 患者

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