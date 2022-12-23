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別上當！稱可治白內障、恢復視力5.0 青光眼權威呂大文遭冒名賣假藥水

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
三軍總醫院青光眼專科科主任呂大文為國內青光眼權威，近來卻遭詐騙集團冒名賣假眼藥水。圖／呂大文提供
三軍總醫院青光眼專科科主任呂大文為國內青光眼權威，近來卻遭詐騙集團冒名賣假眼藥水。圖／呂大文提供

名醫遭詐騙集團冒名於網路販賣假眼藥水，民眾慘受騙。青光眼權威、三軍總醫院青光眼專科科主任呂大文表示，1個月前就發生診間湧入40至50通電話，抱怨「醫師推薦的眼藥水無效」，經查才知道有人在臉書冒用他的名字，販售一款宣稱使用後視力能回到5.0，還能治青光眼、黃斑部病變、白內障的眼藥水，沒想到時隔1個月，昨天還有患者拿著假藥水來診間詢問，他再度呼籲民眾不要上當。

昨一名白內障患者，拿著在網路上買的藥品，到診間問他「呂醫師為何賣大陸藥水？」這也是他遭冒名數月以來，第一次看到這款藥水實體。

呂大文表示，該款眼藥水名稱「視力王熊膽液」，產自中國江西萬豪生技有限公司，據了解，該款眼藥水在淘寶網上的確有販售，但在台灣卻以他的名義販售。

呂大文表示，該款眼藥水自稱可治青光眼、白內障、黃斑病變、近視、遠視、老花、乾眼症等，講得天花亂墜彷彿「萬靈丹」，但事實上這藥水成分頂多是人工淚液，根本無法作為治療使用，但該網站上藥盒、藥名標示不清楚，雖有標示是中國的藥廠，但有可能是假地址、地下工廠，無法清楚無菌生產過程是否遭汙染，仍然有一定危險，但一般民眾很難辨別。

呂大文表示，台灣藥品不能在網路販售，這款藥水在台灣已是違法偽藥，不過這網站IP位置在中國大陸，台灣沒有管轄權；此外詐騙集團於臉書成立粉絲專頁，不斷利用「更新影片」方式躲避檢舉，一次又一次地更換影片，彷彿每一次都是全新的廣告銷售，不斷在網路向民眾推波，「我先前也臉書檢舉，但臉書不當一回事，不顧老百姓生命安全」。

11月才剛推出眼睛保養新書，登上醫療類暢銷書排行，沒想到被詐騙集團冒名賣假藥水。呂大文指出，11月21日他已報警，警方也有備案，但目前無進一步制裁，有熱心民眾告訴他，今天會向刑事警察局檢舉假網站，盼網路警察協助處理，他呼籲，民眾若不小心被騙，千萬不要冒著試試看的心情使用，若有看到假廣告也歡迎多多檢舉，避免更多人受騙。

國內青光眼權威醫師呂大文，近日遭詐騙集團冒名在臉書上賣假眼藥水，內容物是大陸人工淚液。圖／呂大文提供
國內青光眼權威醫師呂大文，近日遭詐騙集團冒名在臉書上賣假眼藥水，內容物是大陸人工淚液。圖／呂大文提供
國內青光眼權威醫師呂大文，近日遭詐騙集團冒名在臉書上賣假眼藥水，內容物是大陸人工淚液。圖／呂大文提供
國內青光眼權威醫師呂大文，近日遭詐騙集團冒名在臉書上賣假眼藥水，內容物是大陸人工淚液。圖／呂大文提供

詐騙集團 白內障 警察

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