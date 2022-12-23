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北市動物園準備「耶誕大餐」 兩棲爬蟲類餐點超豐富

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
保育員準備適宜且足量的食物，以維持動物的健康、生長與繁殖所需。圖／台北市立動物園提供
保育員準備適宜且足量的食物，以維持動物的健康、生長與繁殖所需。圖／台北市立動物園提供

2022年已進入尾聲，人們引頸期盼的耶誕節即將到來，台北市動物園也有滿滿的過節氣氛。動物園表示，保育員為兩棲爬蟲動物館準備「聖誕大餐」，由於動物種類眾多、食性不同，餐點相當多樣，如「果蠅上樹」、「蔬菜水果蛋沙拉」或「翠嫩桑葉」，一起歡慶耶誕節。

北市動物園表示，兩棲爬蟲動物館的動物種類很多樣，保育員必須依據不同動物的食性準備餐食。一大早「兩爬私廚」就趕緊開始營業，準備各種食材的聲音此起彼落，十分忙碌。

動物園指出，兩棲爬蟲動物館內的「成員」眾多，食性各有不同，肉食性的兩爬動物，像是蛇類需進食活體動物，小型的蛙類則主要以昆蟲為食。草食性的如象龜、綠鬣蜥等，需要進食大量粗纖維含量較高的草本或灌木植物及蔬果類，雜食性的如澤龜等食性則介於兩者之間。

動物園說，全館所需要食材簡單分成活體食餌類、魚肉及蛋品類、草本或灌木植物、蔬果類、人工飼料及礦物質和維生素添加劑等。由營養師調配出適合的食譜，並由保育員負責準備適宜且足量的食物，以維持動物的健康、生長與繁殖所需。

而照養兩棲爬蟲動物也會同步考量到幾項重點，動物園說明，像是園方會盡量希望模擬動物在野外的取食狀況適當的調整食材，避開不利於兩爬動物的食物，例如草酸較高的食物可能會增加罹患結石的狀況，還要注意食量，兩棲爬蟲類也會因為天氣變冷而降低食慾，因此調控食物的量也是十分重要的。

動物園說，當食材的選擇與注意事項都到位後，接下來就要靠保育員的巧手，為動物們調配出健康又營養的餐點，如「果蠅上樹」、「蔬菜水果蛋沙拉」、「翠嫩桑葉」，上菜後希望兩爬動物朋友們都喜歡牠們的「聖誕大餐」。

北市動物園表示，動物園常因為慶祝節日，會吃進比平常更多的食物，但對於動物們來說，定食定量的飲食才是保持健康的不二法門。造訪動物園時，也請民眾不要餵食園區內的動物，讓大家一起守護動物們的健康。

蔬菜水果蛋沙拉、翠嫩桑葉上菜，兩爬動物朋友們都喜歡牠們的「聖誕大餐」。圖／台北市立動物園提供
蔬菜水果蛋沙拉、翠嫩桑葉上菜，兩爬動物朋友們都喜歡牠們的「聖誕大餐」。圖／台北市立動物園提供
「果蠅上樹」必備食材。圖／台北市立動物園提供
「果蠅上樹」必備食材。圖／台北市立動物園提供

動物園 北市 耶誕節

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