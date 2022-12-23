春節連假國道7大管制措施出爐 這3天中午後恐塞到隔日

明年春節連假為1月20日（小年夜）至1月29日（初八），共計10天假期，高速公路局針對國道疏運祭出匝道封閉、高乘載管制、收費措施、開放路肩、匝道儀控、替代道路及暫停施工等7大措施；另也預估1月24日至26日北返尖峰日中午過後將出現長時段壅塞，部分瓶頸路段恐壅塞至隔日凌晨。

高公局表示，依往年連假國道車流研判，除夕前以返鄉南向車流為主，初一至初三以旅遊南向車流為主，初三至初七以旅遊及收假北向車流為主，初八則為收假北向車流，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬規畫交通疏導措施，並將視國內疫情發展滾動檢討。

高公局表示，春節國道疏導分為匝道封閉、高乘載管制、收費措施、開放路肩、匝道儀控、替代道路及暫停施工等7大措施：

一、匝道封閉：

(一)1月22日（初一）至1月24日(初三）每日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(二)1月24日（初三）至1月26日(初五）每日12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12至21時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

二、高乘載管制：

(一)1月25日（初四）13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。

(二)1月24日（初三）至1月29日（初八）每日15至20時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。另國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。

三、收費措施：

(一)單一費率：1月20日至1月29日。

(二)路段差別費率：1月20日至1月29日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：1月20日至1月29日每日0至5時暫停收費。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

假期間將視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：

(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。

(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：

1月19日12時至1月29日24時所轄路段全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。

高公局表示，1月24日至26日（初三至初五）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分瓶頸路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段將壅塞至隔日凌晨才紓解，建議多利用公共運輸；若需長途開車北返，可利用台61替代道路；若一定要使用國道，請南部地區用路人於上午9點前出發，中部地區用路人於中五12點前出發，或可延後於初七至初八再出發，避免車流過度集中。