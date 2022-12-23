考量人力需求 元旦起家事移工每日快篩陰性即可工作

基於移工入境確診病例穩定偏低，並考量家庭照顧失能者人力需求及經濟負擔，且配合家事移工一站式服務作業需求，勞動部今（23）日指出，經報請指揮中心同意自112年元月1日起，調整入境家事移工可在雇主自宅一人一室有獨立衛浴的地點自主防疫，且每日快篩陰性可以工作。

勞動部說明，現行家事移工(含外籍家庭看護工及家庭幫傭)，服務對象如屬重症高風險者，移工於0+7自主防疫期間，不得於雇主自宅進行自主防疫及工作。惟經持續觀察評估，上述規範自實施以來，移工入境確診案件數，均呈現持續穩定偏低；另家事移工自主防疫期間無法工作，影響被看護人受照顧權益，也造成雇主經濟負擔；同時，為配合家事移工一站式服務規劃作業，經報請指揮中心同意，自112年元月1日起，調整家事移工入境自主防疫措施。

自112年元月1日起入境的新聘家事移工，將由勞動部接送至一站式服務中心參與3天2夜入國講習，並於完成講習後，續由雇主或所委任仲介公司安排辦理健康檢查及完成後五日的自主防疫。雇主可以事前登錄選擇符合1人1室且獨立衛浴的自宅進行移工自主防疫，且每日快篩陰性，即可從事許可看護或幫傭工作。

雇主如無法安排符合1人1室且獨立衛浴進行自主防疫時，則仍應維持於旅館或移工宿舍完成自主防疫。另外，機構看護工及重入國的家事移工，無需參與入國講習，至於自主防疫及每日快篩陰性得工作，與新聘家事移工作法相同。

最後，勞動部提醒，自國外新聘家事移工的雇主及仲介公司，配合112年元月1日起實施的家事移工一站式講習服務，應在家事移工預定入國日5日前至「移工一站式服務網」進行登錄申請資料及自主防疫地點；其他屬重入國的家事移工雇主，則應至「入出國機場關懷服務網」完成登錄自主防疫地點。