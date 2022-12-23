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清冠一號改良自500年前處方 台師大、台大團隊解析藥理機制

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學、台灣大學團隊分析台灣清冠一號（NRICM101）治療新冠肺炎病毒的藥理機制。圖／台師大提供
國立台灣師範大學、台灣大學團隊分析台灣清冠一號（NRICM101）治療新冠肺炎病毒的藥理機制。圖／台師大提供

國立台灣師範大學、台灣大學團隊分析台灣清冠一號（NRICM101）治療新冠肺炎病毒的藥理機制。解析清冠一號內含的化學物成分、該配方的藥物基因組作用，發現人體2萬多組基因中，清冠一號治療新冠肺炎病毒的藥理機制和其中434個有關，研究也篩選出可作為分子生物標記的30個人體基因與2個微小核糖核酸，未來將可進一步用在比較各種中草藥和新冠藥物的療效或安全性。

台師大生命科學專業學院副教授沈林琥表示，團隊結合中草藥Traditional Chinese Medicine（TCM）與基因組學，找出新冠病毒與複方中藥作用的分子機轉，可進一步用於比較各種中藥和新冠肺炎藥物的療效或安全性，並提供相關機制或作用模式資訊，以便更好進行治療評估。

依據Worldometer資料庫統計，新冠病毒自2020年擴散全球，確診病例累計超過6億5千萬人，雖然朝向輕症及流感化，但確診後即便康復，還有可能面臨「長新冠」問題，部分民眾注射疫苗後也出現類似長新冠症狀。

台灣清冠一號組成成分是根據近500年前，用於治療風寒濕邪或流感的《攝生眾妙方》中的處方為基礎下設計改良，自2020年4月以來，已發現可阻斷新冠肺炎患者的疾病進展和抗病毒活性。

台師大表示，研究團隊根據清冠一號配方含有的化學成分，對於人類基因組的影響交互作用及網絡藥理學、藥物效應動力學，以及生物途徑、基因本體論與疾病病徵進行全面解析。由於個體差異，對藥物作用和清冠一號在人體內反應的了解不足，可能構成治療障礙，藥物基因組學分析則能克服這個困境，可以針對基因或蛋白質與清冠一號內含的化學物質和患者相關疾病，提供相互作用的詳細和個別化資訊。

台師大指出，借助豐富的基因組資料庫和強大的生物資訊學分析工具，團隊找出清冠一號的分子機制和核心生物標記，以促進對清冠一號和新冠肺炎相關基因或蛋白質的分子機制的理解。研究對清冠一號的藥物基因組學分析，有助於改善藥物的個體化治療，並確保其有效性和安全性，也可以從長遠角度為患者的個人化治療提供見解。

基因 清冠一號 新冠肺炎

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