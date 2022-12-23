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班班吃石班政策跳票 陳吉仲：至少漁民收入增加

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲說，他可以承擔所有批評，至少漁民收入是增加的，小朋友也都吃到石斑魚了。圖／自由時報新媒體中心提供
農委會主委陳吉仲說，他可以承擔所有批評，至少漁民收入是增加的，小朋友也都吃到石斑魚了。圖／自由時報新媒體中心提供

中國大陸禁我農產品和水產品，農委會為解決石斑魚問題，提出「班班吃石斑」政策，本學期，全台學校每個月吃一次石斑魚、一共吃四次，最後因為加工量能不足，缺乏規格魚，導致政策跳票，班班吃石斑變成「班班好食材」。農委會主委陳吉仲接受自由時報「官我什麼事」網路節目專訪時說，他可以承擔所有批評，至少漁民收入是增加的，小朋友也都吃到石斑魚了。

陳吉仲說，有很多的報導說班班吃石斑跳票，坦白講，就他個人而言，可以承擔所有的這些的批評，但是至少讓漁民收入是增加的，至少讓所有3600多所學校的小朋友都吃到了石斑魚，而且幾乎是在每個縣市，小朋友吃到石斑魚以後幾乎都是正面的評價的，而且未來再有機會的時候，可以看供應量多少、盡量提供，回到一個最根本的問題，感謝大家關心學校午餐的採用在地食材。

陳吉仲說，留下來的都會是正面，小朋友在學校吃到石斑魚，回去會跟爸媽說哪裡可以去買石斑，不是增加了內銷嗎，這些最後對產業、對漁民都是正面，對是食農教育也是正面的。

主持人問，農委會做這些努力，常會被外界扭曲，是不是中國典型對台灣一直針對農業在做的認知作戰？陳吉仲表示，大家關注很容易關注農業，也代表更容易被所謂的，這樣的一個議題來操作，其實在過去這幾年，這個力道只會越來越大，而且不會暫停，可是他在乎的，是解決那些農業問題，怎麼讓台灣的農漁業往前走，怎麼讓台灣的農漁民的所得大幅度的增加。

漁民 陳吉仲

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