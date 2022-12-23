明年起家事移工可在雇主家自主防疫 「快篩陰可工作」

勞動部今宣布，基於移工入境確診病例穩定偏低，並考量家庭照顧失能者人力需求及經濟負擔，且配合家事移工一站式服務作業需求，經報請指揮中心同意，自2023年元月1日起，調整入境家事移工可在雇主自宅一人一室有獨立衛浴的地點自主防疫，且每日快篩陰性可以工作。

依現行規定，家事移工服務對象如屬重症高風險者，移工於0+7自主防疫期間不得於雇主自宅進行自主防疫及工作。勞動部說明，經觀察評估，移工入境確診案件持續穩定偏低，另因家事移工自主防疫期間無法工作，影響被看護人受照顧權益，也造成雇主經濟負擔；同時也為配合家事移工一站式服務作業，經報請指揮中心同意，自明年起調整家事移工入境自主防疫措施。

勞動部表示，明年元月1日起入境的新聘家事移工，將由勞動部接送至一站式服務中心參與3天2夜入國講習，並於完成講習後，續由雇主或所委任仲介公司安排辦理健康檢查及完成後5日的自主防疫。雇主可事前登錄選擇1人1室且獨立衛浴的自宅進行移工自主防疫，且每日快篩陰性，即可從事許可看護或幫傭工作。

勞動部說，但如果雇主無法安排符合1人1室且獨立衛浴，仍應維持在旅館或移工宿舍完成自主防疫。另外，機構看護工及重入國的家事移工，無需參與入國講習，自主防疫及每日快篩陰性得工作與新聘家事移工作法相同。

勞動部提醒，自國外新聘家事移工的雇主及仲介公司，配合明年起實施的家事移工一站式講習服務，應在家事移工預定入國日5日前至「移工一站式服務網」( https://fwots.wda.gov.tw/ )進行登錄申請資料及自主防疫地點；其他屬重入國的家事移工雇主，則應至「入出國機場關懷服務網」( https://fwas.wda.gov.tw/ )完成登錄自主防疫地點。相關資訊可到「移工一站式服務網」 查詢，或洽移工一站式服務中心(03-2525838)及1955勞工諮詢專線。