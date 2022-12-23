寒流+輻射冷卻 全台「非常寒冷」 20縣市低溫特報

中央氣象局表示，今天至周日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天至明天台南以北及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

氣象局今發布低溫特報，今天上午至明天白天新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生機率（橙色燈號）；台北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率（橙色燈號）。基隆市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號）。