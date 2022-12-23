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菜瓜布都用錯方法了？ 3M公司揭「綠、黃兩面」怎樣用才對

聯合新聞網／ 綜合報導
3M公司說明菜瓜布的正確使用方式，使清潔更有效率。圖源：ingimage
3M公司說明菜瓜布的正確使用方式，使清潔更有效率。圖源：ingimage

許多人天天用來洗碗的菜瓜布，其實都用錯方法了？海綿菜瓜布的業者透露，菜瓜布的「黃色海綿部分」本身並非設計用來洗碗，而是用來幫助洗碗精起泡用，反覆擠壓充分起泡會讓清潔更有效率。

根據icook文章說明，發明海綿菜瓜布的3M公司近日在日本電視台節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）中表示，海綿菜瓜布黃色海綿的那一面，是由聚氨酯組成，因此會充滿細孔，不過若用這一面洗碗，清潔力較弱，污垢也較難去除。

因此黃色海綿的部分，其構造主要是為了幫助洗碗精起泡用的，可以先將整塊海綿用水浸濕，然後洗碗精擠在黃色海綿那面，用手重複按壓菜瓜布，就能夠製造出細緻泡泡讓清潔更佳有效。

節目中建議，洗碗時可以先用黃色海綿部分充分起泡後，再使用綠色的部分洗碗，但若民眾需要清洗較為細緻、易刮傷的餐具或杯子，也可以使用黃色海綿部分清洗，或者購買專門用來清洗細緻餐具的菜瓜布。

3M公司在產品說明中表示，綠色菜瓜布部分含特殊金鋼砂成分與不織布纖維構造，針對鐵製或不鏽鋼材質難洗油漬污垢特別有效；而黃色海綿面，則是起泡力佳、吸水力強，能迅速吸乾水漬，針對餐具清洗不刮傷，並能輔助菜瓜布清潔得更乾淨。

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