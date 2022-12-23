明年228連假有4天 澎、金、馬航線釋8萬個座位 下周一開搶

明年228連假自2月25日至2月28日共4天，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供956架次、8萬1836個座位數，於12月26日下周一上午9點起開放訂位。

民航局表示，2月24日至3月1日為航空疏運期，共計6天，以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司已依據市場需求規劃航班，總計澎湖航線494架次、3萬9496個座位數；金門航線362架次、3萬5448個座位數；馬祖航線100架次、6892個座位數，上述3離島航線（不含澎湖-金門航線）共提供956架次、8萬1836個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，視需求適時增班。

民航局提醒，此次228連假於尖峰時段2月24日至2月26日台灣出發往離島方向，以及2月27日至3月1日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前取消訂位，並至原開票處依規定辦理退票。另也建議民眾事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。