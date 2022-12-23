這樣搭沒有雷！2023台灣人最愛的10道年菜 威士忌搭配首選

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

華人家庭重視文化傳承，過年闔家團圓，吃上一頓團圓飯，是不可少的傳統。尤其2023金兔年將迎來長達10天的假期，邊境解封更預期有不少旅居海外的民眾特別返鄉過節，帶動春節團圓年夜飯與走春送禮的需求倍增。國人過年，重視意頭又講求體面，尤其在除夕圍爐這團圓相聚的珍貴時刻，要款待自己與心愛的家人，當然要選最好的。我們精選出台灣人最愛的10道年菜，搭配麥卡倫經典雪莉桶系列、麥卡倫Double Cask雪莉雙桶系列、麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版，以及格蘭路思Whisky Maker's Cut、裸鑽雪莉、高原騎士品酩組，讓您新春佳節能夠跟生命中最珍愛的人在一起，享受千金不換的美好時刻。

首先先為大家帶來麥卡倫經典雪莉桶系列搭配年菜，麥卡倫經典雪莉桶系列一向是老饕們心目中最經典的麥卡倫風格代表。將風味醇厚、果香濃郁且酒體飽滿的「新酒（New Make）」，放進西班牙赫雷斯（Jerez）省精選出來的歐洛羅索（Oloroso）雪莉桶去熟成，才能夠醞釀出這一系列華麗渾厚、層次變化豐富如歌劇中花腔女高音的絕妙逸品。

麥卡倫經典雪莉桶系列。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頂級的歐洲紅橡木雪莉桶向來物少價高，但為了釀造出令人滿意、有著奧妙深度的單一麥芽威士忌，麥卡倫始終堅持經典雪莉桶系列以百分之百歐洲紅橡木雪莉桶陳釀。

打開麥卡倫經典雪莉桶，繁複而多層次的香草、奶油香氣傾瀉而出，絲綢般滑順的口感當中，完美地揉和了果香、橡木味與香料味，還帶著葡萄乾、糖漬柑橘、雪莉酒的味道；尾韻帶有一點點蜜餞的甜膩，香料的辛香味則在最後才湧現。

黃金滿堂佛跳牆。 圖／報系資料照（記者賴錦宏／攝影）。

第1道年菜帶來「黃金滿堂佛跳牆」，精選鮑魚、干貝、台灣豬腳、蹄筋、排骨等十多種頂級山珍海味，再放入以老母雞大骨熬入味的高湯為底，耐心地耗時淬煉。吃起來滋味十分鮮醇，湯頭更加濃郁飽滿，充分顯現出不同食材所帶來的多層次美味，不但能夠將麥卡倫經典雪莉桶的多層次風味，襯托得更加立體而鮮明，也讓葡萄乾、糖漬柑橘的味道更明顯，讓你忍不住一口接一口，在不知不覺中就多飲了好幾杯。

第2道年菜「進財大婆參」，是一道非常大氣的吉祥年菜，當中的長年菜，代表長命百歲、長長久久，搭配上我們稱為「霸王參」的婆參，更有「升官發財」的吉祥寓意，不但視覺效果十足，吃起來更溫潤鮮美，也特別能夠跟麥卡倫經典雪莉桶系列當中繁複而多層次的香草、奶油香氣，相映成趣。

進財大婆參。 記者吳致碩／攝影。

第3道年菜「無花果螺頭湯」，是港式煲湯中的經典名菜，善用海陸乾鮮搭配蔬果，細煲慢燉，精華盡出，不僅美味滋補，也飽含家庭記憶，深具文化特色。這道滋陰補氣的老火湯，用料豐富，以乾螺頭、無花果、排骨煲煮，醇雅深冽，滋潤清甘，清甜的口感尤其迷人，與麥卡倫經典雪莉桶系列搭配，使酒液彷彿化身成為點燃香氣炸藥的引信，不但讓酒液中的辛香氣味瞬間大爆發，變得更加深邃而迷人，也讓這道煲湯喝起來更甜。

無花果螺頭湯。 記者沈昱嘉／攝影。

第4道年菜「砂鍋蟹黃花膠」，為大家搭配的是麥卡倫雪莉雙桶系列。麥卡倫雪莉雙桶系列巧妙融合「美國白橡木雪莉桶」及「西班牙紅橡木雪莉桶」兩者最迷人的特質，達到「雙桶合一」的完美境界。

麥卡倫雪莉雙桶系列承襲麥卡倫最引以為傲的威士忌製程，將新鮮的美國橡木直送西班牙以傳統手工製成橡木桶，再用歐洛羅索（Oloroso）雪莉酒進行潤桶。這些美國橡木雪莉桶，最後送到蘇格蘭的釀酒廠，把蒸餾出來的新酒裝填入桶中；最後再將熟成狀態臻於完美的歐洲紅橡木雪莉桶與美國白橡木雪莉桶原酒進行勾兌，融合美國白橡木雪莉桶的蜂蜜、太妃糖、柑橘風味與香甜氣息，以及西班牙紅橡木雪莉桶的濃郁乾果、木質香氣與複雜的香料氣味，交織出最迷人而和諧的美麗樂章。

麥卡倫雪莉雙桶系列。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「砂鍋蟹黃花膠」是經典江浙菜，先將蟹黃香炒1小時，直至濃郁香氣釋出後，在老母雞湯底中加入傳統名貴食材海魚肚，再搭配上杏鮑菇及慈菇，在濃郁鮮美的湯頭中，完美融合了新鮮海味與菇類甜味，分別呼應麥卡倫雪莉雙桶系列當中西班牙紅橡木雪莉桶的濃郁乾果、木質香氣，以及美國白橡木雪莉桶的蜂蜜、太妃糖、柑橘風味與香甜氣息，在工整的對仗下，交融出妙不可言的美味。

砂鍋蟹黃花膠。 記者沈昱嘉／攝影。

第5道年菜「古法麒麟斑」，同樣也非常適合搭配麥卡倫雪莉雙桶系列。「古法麒麟蒸」是香港的經典粵式蒸魚，費工費時，考驗刀工，將魚去骨切片後，與金華火腿、雙冬（冬菇、冬筍）搭配，「梅花間竹」層層排列，讓三者的鹹香甜脆，和魚片互相濡染交融。龍虎斑魚肉肥厚、魚皮帶膠質，讓這道港式經典菜吃起來鮮甜無比、滑爽彈牙，不但最能夠襯托出麥卡倫雪莉雙桶系列的細膩溫潤，酒液也更能讓魚肉的鮮甜伴隨餘威士忌的餘韻，不斷縈繞於口中。

古法麒麟斑。 記者沈昱嘉／攝影。

接下來第6道年菜「紅燒牛尾」，為大家搭配的是格蘭路思Whisky Maker's Cut。格蘭路思Whisky Maker's Cut是以100%的珍貴初次雪莉桶熟陳，酒體渾厚、層次分明，酒精濃度也提升到48.8%，酒色呈現深沈的古銅色，木質調的香氣與糖漬蜜餞氣息釋放出誘人氣味，口感馥郁滑順，在香草氣息的包覆下，帶出清新的橙皮口感，餘韻透出些許肉荳蔻的曼妙餘韻。

紅燒牛尾。 記者沈昱嘉／攝影。

傳統名菜「紅燒牛尾」，相傳自秦始皇時期流傳至今，做法是先將牛尾長時間悶煮，之後再以大量醬油紅燒，整道菜吃起來口感Q彈，軟而不爛，肥而不膩，鹹鮮醇厚，最能引出格蘭路思Whisky Maker's Cut當中屬於蜜餞的那種甜膩氣息，在舌尖上共舞出曼妙迷人的鹹甜舞曲。

尤其身為亞洲獨賣逸品的Whisky Maker's Cut，今年的格蘭路思Whisky Maker's Cut鴻兔（圖）大展禮盒外型設計，特地融入品牌意象，以浮雕圖騰方式展現酒廠、蒸餾器等風貌。更採用市面上少見的圓形禮盒造型，以傳承百年工藝手工概念打造，除了能展現細緻美感外，搭配喜氣的正紅色與圓形禮盒造型，更象徵祈求來年圓圓滿滿的吉祥意涵。

格蘭路思Whisky Maker's Cut鴻兔（圖）大展禮盒。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第7道年菜「富貴盆菜」，盆菜傳統傳源自於南宋末年，距今已有數百年歷史，是廣東廣州、深圳和香港的飲食習俗，有闔家團圓之意。盆菜的用料，並沒有特別規定，豪華版的可能鮑魚、金蠔、烏參都有，若是樸實版的也可以用大蝦跟五花肉作為主要風味來源。做法是先將所有食材分開滷好備用，再以白菜為底，一層一層將食材擺上，最下層放豬皮、枝竹、白蘿蔔等清淡食材，最後再淋上勾芡的雞高湯，讓下層食材飽吸上面的湯汁精華，吃起來味道馥郁、香醇無比、濃而不油，搭配上口感微甜圓潤的格蘭路思，豐富的味覺煙火立即在舌尖上此起彼落地綻放，讓你整個人也跟著心花怒放起來。

富貴盆菜。 記者沈昱嘉／攝影。

第8道年菜「金蔥燜玉排」，為大家搭配的是裸鑽雪莉。裸鑽雪莉的「裸」字，正意味著不多做矯飾、最初至真的美好；「鑽」則代表著乾淨純粹、稀缺珍貴的不凡。因此裸鑽雪莉堅持不計成本，選用最珍稀的初次歐洛羅索（Oloroso）雪莉桶，至少在未曾裝填過威士忌的全新Oloroso雪莉桶中熟陳6個月，因此能夠賦予裸鑽雪莉最完整的木質調性，以及雪莉桶最經典的蜜餞、葡萄乾的成熟水果氣息，與奶油太妃糖香氣。

「金蔥燜玉排」其實就是江浙菜當中的「蔥㸆排骨」，但是排骨未經切分，所以上菜的時候是整塊排骨端上桌，上面覆蓋細長的蔥條所組成的金色織網，在視覺上非常大氣。「金蔥燜玉排」的濃稠醬汁，完全不靠芶芡，而是透過小火溫溫燒，慢慢收斂出迷人的濃稠度，最能與裸鑽雪莉激盪出辛馥濃醇的風味組合，相得益彰。

金蔥燜玉排。 記者吳致碩／攝影

此外，裸鑽雪莉不但純飲起來很過癮，加入冰塊或作成調酒也一樣甘醇芳美，可輕鬆與各式果汁、與各種不同口味的利口酒、糖漿、氣泡水、甚至葡萄酒作搭配組合，以滿足不同的搭配需求。在這次的新年禮盒當中，裸鑽雪莉便與法國沛綠雅（Perrier）配套成組，若在家中簡單調製成Highball，也能夠跟年菜當中的炸物，好比台菜裡面的雞捲、炸豬腳，或是粵菜當中的「南乳炸鳳球」，形成理想搭配。

南乳炸鳳球。 記者沈昱嘉／攝影。

裸鑽初次雪莉桶威士忌x Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第9道與第10道年菜，分別是「東坡燜肉」與「台式香滷五花肉」，像這一類油脂豐厚、甚至帶一點焦香味的年菜，都非常適合搭配帶有煙燻雪莉風味的「高原騎士品酩組」。

「東坡燜肉」是杭州第一大名菜，相傳北宋大文學家蘇東坡因「烏臺詩案」被構陷而謫居湖北黃岡時，由於當地豬肉多而價廉，讓蘇東坡發想出「東坡肉」的做法。「東坡肉」以五花肉加上醬油、冰糖、紹興酒等調料，慢火紅燒而成，吃起來肥而不膩、甜而不黏、濃而不鹹，甚至入口即化。

「台式香滷五花肉」是台灣最具代表性的庶民美食之一，肥瘦相間的油亮滷肉，洋溢帶著豐富焦糖香的五香味，不但香氣襲人，滷汁更是下飯，是非常美味的台灣國民美食。

東坡燜肉。 記者張雅婷／攝影。

高原騎士完美融合石楠花蜜及花香泥煤煙燻味，透過百年傳承手翻麥芽，使口感呈現奧克尼群島上海風吹拂帶來的獨特風味。搭配像東坡肉、台式滷五花肉這一類油脂肥美豐厚的菜品，除了煙燻泥煤味能夠漂亮解除口中的油膩不說，酒中的石楠花蜜氣息還能夠與菜餚裡的甜美焦香，相互輝映出鹹甜交織下的完美平衡。

來自北緯59度的祝福——高原騎士野出新風味 煙燻雪莉炙熱禮盒。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，「來自北緯59度的祝福——高原騎士野出新風味 煙燻雪莉炙熱禮盒」隨盒附贈的「高原騎士原酒Cask Strength Release單一麥芽威士忌迷你瓶」宛如液態「煙燻胡椒堅果糖」的原酒風味，更能夠與油脂肥美的菜色在「兩強衝擊」之下，在口中帶來第三種全新的迷人風味。

除了「東坡燜肉」與「台式香滷五花肉」，用高原騎士來搭配具備煙燻味的菜色也很適合，比如在台灣的辦桌菜和年菜裡絕對不會缺席的「煙燻烏魚子」。這道菜做工考究，先將烏魚子浸酒後炙熟，再以海苔和手打的花枝漿捲裹，蒸炊定型，最後用臺菜「糖燻」技法，以黑糖、紅糖煙燻，使表面帶有淡淡焦黃，香氣令人垂涎，有類似「鯊魚烟」的口感與色澤，是一道色味皆美的手路菜。

新春期間除了美味的年菜，也少不了養顏滋補的中式甜品「冰糖木耳蓮子」。白木耳號稱是「平民的燕窩」，含膳食纖維及多種營養成分，歷代皇室貴族，將它視為「延年益壽之品」、「長生不老良藥」；蓮子則有補脾止瀉，清心養神益腎的作用。

煙燻烏魚子。 記者沈昱嘉／攝影。

「冰糖木耳蓮子」冷熱皆宜，喝起來微甜滑順、溫潤滋養，其中的蓮子更為這道滑順的甜湯，多增加一個畫龍點睛的咀嚼口感。「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版」由麥卡倫精選的優質美國與歐洲雪莉橡木桶以及波本桶釀造而成，因此散發濃郁香甜的奶油酥餅風味，口感溫潤絲滑，餘韻細膩優雅，與微甜的「冰糖木耳蓮子」最是合拍，兩相搭配下，完美在口中演繹出既細膩又溫潤的新春意象。

麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尤其「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版」這款限量產品的包裝，麥卡倫特別邀請知名的日法插畫家Erica Dorn來設計。她以世界各地自古以來歡慶新年時皆常使用的火典儀式為靈感，創作出饒富趣味的抽象插畫，並以紅色代表歡樂、活力、吉祥和喜悅，藍色代表蘇格蘭的冬夜，充滿和平與靜謐，最後以琥珀色向軟奶油和新鮮出爐的奶油酥餅散發的甜美香氣致敬，與農曆新年的「春宴」主題不謀而和，更顯得喜氣洋洋。

2023金兔年是解封後團聚的珍貴時刻，就讓這10道豐富澎湃、同時代表著好兆頭的新年菜式，以及最好的蘇格蘭威士忌，在滿桌佳餚、滿室幸福下，為闔家送上一整年源源不絕的好福氣。

圍爐年菜。 圖／報系資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康