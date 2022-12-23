彰化爆發5禽場雞鴨鵝確診H5N1 業者緊繃

彰化畜牧業大縣也爆發H5N1禽流感，動防所防疫人員昨天完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬8911隻土雞、839隻肉鴨及2015隻肉鵝，彰化縣動物防疫所長董孟治表示，5禽場都有直徑4、5公里距離，國際間高病原性禽流感疫情頻傳，加上最近天氣冷，造成縣內疫情一次爆發。

董孟治表示，12月16日分別接獲竹塘鄉2場土雞場、二林鎮1場土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，20日經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒；另竹塘鄉1場肉鴨場及埔心鄉1場肉鵝場由動防所執行主動採樣監測，21日經家衛所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒。

國內禽場自11月下旬陸續發生H5N1亞型高病原性禽流感疫情，台灣目前進入候(野)鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入國內禽場風險升高。