元旦連假出遊 搭86條國道客運、51條台灣好行享優惠

2023年元旦連續假期即將到來，新竹區監理所鼓勵規畫到新竹地區遊玩的民眾，可搭乘台灣好行獅山線觀光班車；為了紓解道路交通壅塞，交通部公路總局自12月30日0時起至1月2日24時止提供多項交通優惠措施，包含86條國道客運路線享平日或85折票價優惠、51條台灣好行路線電子票證半價，以及所有國道客運、台鐵及高鐵轉乘在地客運享一段票（或基本里程）。

新竹地區觀光景區熱門，要避免塞車或找不到停車位之苦，新竹區監理所建議遊客可多加利用台灣好行觀光班車，瀏覽獅山線沿途景點，包括竹北光明商圈、高鐵新竹站、竹東遊客中心、綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等各地之美，並利用「iBus」公路客運APP 掌握班車動態，以節省寶貴時間。

為方便民眾返鄉及出遊旅客，新竹區監理所已協調轄內公路汽車客運業除加強車輛整備及行車前各項安全檢查外，並配合航空、高鐵、臺鐵及國道客運之航班、列車及班車時刻發車，延長收班時刻並以機動加班方式，發揮接駁轉運之功能，提升服務品質。