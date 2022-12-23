寒流今明兩天最強 跨年到元旦連假降雨機會大

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
這波寒流冷空氣南下的幅度在今明兩天達到最強，周日白天才會稍微減弱，大部分地方晴朗天氣。本報資料照片
這波寒流冷空氣南下的幅度在今明兩天達到最強，周日白天才會稍微減弱，大部分地方晴朗天氣。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，受到寒流冷空氣南下配合夜間輻射冷卻作用影響，今天清晨在台南以北到大台北、宜蘭一帶出現了大範圍的低溫，最低溫在苗栗造橋只有3.9度，新竹峨嵋以及苗栗公館也只有4.1度。

他說，低溫發生的狀況非常明顯，白天陽光出來後溫度就會回升上來，乾冷的特點就是極低溫主要發生在夜晚到清晨，但這也造成日夜溫差變化很大的情況。

吳聖宇表示，這波寒流冷空氣南下的幅度在今明兩天達到最強，周日白天才會稍微減弱，由於空氣相當乾燥的關係，除了花東地區、恆春半島一帶有些雲量外，大部分地方都是相當晴朗的天氣。

溫度方面，北部、東北部一整天都比較偏冷，今明兩天白天的高溫也只有13-15度，周日白天高溫略回升，但也只有14-16度左右，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，有出現8度或以下低溫的機會，尤其是在桃竹苗一帶的郊區、空曠地區，甚至只有4-5度的低溫，務必要多加注意。

中部還有花東地區白天的溫度就比較高一點，未來這三天的高溫大約在16-19度間，夜晚清晨的低溫在中部地區同樣只有7-9度，局部單點可能降到5-7度，花東地區低溫大約在10-12度，局部單點有機會降到10度以下。

南部地區白天的高溫又更高一些，高溫可到19-20度或以上，夜晚清晨的低溫則是在10-12度左右，局部單點也有機會降到10度以下。

他說，各地的日夜溫差都不小，只是越往南部走，白天就越有回溫的機會，北台灣則是連白天都感覺冷冷的，幸好天氣乾燥，如果這樣的溫度又配合濕冷的天氣，可能會造成不小的影響。

吳聖宇說，寒流冷空氣到了下周一起會有較明顯的減弱，下周整體來看各地溫度較為回升，不過北邊後續仍會有冷空氣下來，雖然冷空氣的強度已經沒有過去這一段時間這麼強，但仍會讓溫度保持在一個比較偏涼的程度，一直會維持到跨年甚至元旦假期，並不會有一下子就變熱的情況出現。

吳聖宇說，預估各地下周的低溫仍會維持在13-15度左右，部分空曠地區配合輻射冷卻作用，低溫還是有可能降到10-12度之間，白天的高溫在北部、東半部也還是升不上去，預估都還會維持在17-20度之間，中部、南部會高一點，但也只會來到21-24度之間，日夜溫差變化的情況還是很明顯。

比較值得注意的是，下周台灣附近的空氣就沒有那麼乾燥了，水氣較為增多，迎風面的北部、東半部地區下雨的機會將提高，天氣變得比較不穩定，跨年到元旦假期也會有比較高的下雨機會，中南部的天氣則還是相對穩定，仍是以多雲或晴的型態為主，如果要安排下周的連續假期活動，建議還是往中南部走會比較不受到天氣影響。

這波寒流冷空氣南下的幅度在今明兩天達到最強，周日白天才會稍微減弱，大部分地方晴朗天氣。本報資料照片
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低溫 高溫

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