強冷空氣發威 玉山零下8.9度、苗栗造橋3.9度 專家齊呼籲注意保暖

強冷空氣發威，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，很多縣市都持續探底低溫，請年長者務必要注意溫差帶來的環境壓力，這波乾冷空氣加上晴朗造成的輻射冷卻，白天雖會回溫，但在沒陽光的地方，寒冷感還是強烈，預計冷空氣影響將持續到周日清晨，之後會逐漸回溫。

日夜溫差大，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，溫度變化曲線明顯高低變化，就是日夜溫差大，早出晚歸注意保暖。

根據氣象局資料顯示，玉山清晨5時8分出現零下8.9度低溫，阿里山凌晨3時38分只有零下0.4度。平地部分，苗栗造橋測站清晨5時30分只有3.9度，苗栗農改、新竹縣峨眉測站都只有4.1度。局屬氣象站部分，今天平地最低溫出現在彰化縣田中清晨5時7分只有6.2度，南投縣日月潭7.5度、新北市板橋測站8.3度。

氣象局發布低溫特報，今天至周日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台南以北有持續10度左右或6以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。

黃色燈號（寒冷）：新竹市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。