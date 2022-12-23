今晨「超低溫」下探4度、入夜更冷 下周轉濕涼時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)晨真實色雲圖顯示，雲街遍布在東海南部以北附近海域，隱含台灣清晨的「超低溫」主要來自強輻射冷卻作用，截至5點03分本島最低溫為苗栗(公館鄉)4.1度，新竹(峨眉鎮)4.1度，今入夜本島平地最低氣溫將降至4度左右。下周四(29日)受另一波弱冷空氣影響，轉為北濕涼，中南部舒適微熱天氣。

吳德榮表示，今晨各縣市平地最低氣溫前3依序為苗栗(公館鄉)4.1度、新竹(峨眉鎮)4.1度、桃園(大溪區)4.8度，直逼上波強寒流的紀錄；其他地區平地最低氣溫為中部(南投中寮鄉)4.7度、南部(台南新化區)6.6度、東部(宜蘭東澳鄉)8.5度。今各地區平地氣溫為北部5至17度、中部6至22度、南部7至24度、東部9至22度。

吳德榮指出，根據最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天至下周一(26日)清晨「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，本島平地最低氣溫將降至4度左右。

他表示，根據最新模式模擬顯示，下周一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下周二、三(27、28日)西半部晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大；東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。

他也說，下周四(29日)起受另一波「東北季風」等級的弱冷空氣影響，轉為北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼的天氣型態。