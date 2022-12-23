快訊

今晨「超低溫」下探4度、入夜更冷 下周轉濕涼時間點曝

台南經發局長陳凱凌涉貪接受性招待 深夜裁押禁見

今晨「超低溫」下探4度、入夜更冷 下周轉濕涼時間點曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今晨本島最低溫為苗栗(公館鄉)4.1度，新竹(峨眉鎮)4.1度，入夜本島平地最低氣溫將降至4度左右。本報資料照
今晨本島最低溫為苗栗(公館鄉)4.1度，新竹(峨眉鎮)4.1度，入夜本島平地最低氣溫將降至4度左右。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)晨真實色雲圖顯示，雲街遍布在東海南部以北附近海域，隱含台灣清晨的「超低溫」主要來自強輻射冷卻作用，截至5點03分本島最低溫為苗栗(公館鄉)4.1度，新竹(峨眉鎮)4.1度，今入夜本島平地最低氣溫將降至4度左右。下周四(29日)受另一波弱冷空氣影響，轉為北濕涼，中南部舒適微熱天氣。

吳德榮表示，今晨各縣市平地最低氣溫前3依序為苗栗(公館鄉)4.1度、新竹(峨眉鎮)4.1度、桃園(大溪區)4.8度，直逼上波強寒流的紀錄；其他地區平地最低氣溫為中部(南投中寮鄉)4.7度、南部(台南新化區)6.6度、東部(宜蘭東澳鄉)8.5度。今各地區平地氣溫為北部5至17度、中部6至22度、南部7至24度、東部9至22度。

吳德榮指出，根據最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天至下周一(26日)清晨「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，本島平地最低氣溫將降至4度左右。

他表示，根據最新模式模擬顯示，下周一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下周二、三(27、28日)西半部晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大；東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。

他也說，下周四(29日)起受另一波「東北季風」等級的弱冷空氣影響，轉為北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼的天氣型態。

吳德榮 新竹 低溫

延伸閱讀

冷吱吱！今晨最低溫4度 吳德榮：周三冷空氣再冷到周日

新北石門7.7度 今天至明晨寒流最強 吳德榮：周三不排除又有寒流

下周三入冬最強冷空氣南下 吳德榮：逼近冷氣團 恐12度低溫

東北季風發威！ 北北基大雨特報、桃園14.3度 周五再一波

相關新聞

政院草案通過 農保月投保額翻倍

立法院經濟委員會昨聯席審查「農民健康保險條例部分條文修正草案」，立委版雖有不同，生育給付擬從二個月提高到三到五個月、喪葬...

彰化五養雞場首度確診H5N1

又傳Ｈ５Ｎ１高病原性禽流感病毒。農委會防檢局昨一口氣公布彰化五禽場感染Ｈ５Ｎ１，雞、鴨、鵝場都有，共撲殺三萬一七六五隻，...

最快明年中 恢復人行道違停檢舉

我國交通亂象被外媒評為「行人地獄」，立法院交通委員會昨初審通過「道路交通管理處罰條例」部分修正草案，恢復民眾可檢舉人行道...

中橫春節交管 太魯閣3線免費專車

台8線中橫公路明年春節期間初二到初四將有交通管制，太魯閣國家公園管理處昨指出，配合推出免費遊園專車，共分3條路線，載遊客...

點燃生命之火／偏鄉童扛家計 被迫長大

根據今年「點燃生命之火」調查，偏鄉有不少被迫「提前長大的兒童」，除要分擔家務、幫忙賺錢，甚至得照顧家人起居。七歲女童泡泡...

今晚2縣市低溫下探6度 氣象局估全台最冷時間落在這2天

中央氣象局表示，寒流及輻射冷卻影響，今晚至周日(25日)北部及東北部天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，今晚至明天新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。