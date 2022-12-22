雞鴨鵝都有！彰化5禽場確診H5N1高病原性禽流感

禽流感疫情再擴大。農委會防檢局今天一口氣發布彰化5禽場感染N5N1高病原性禽流感病毒，雞、鴨、鵝都有，H5N1傳染力強，過去H5N1在國外有禽傳人紀錄，國內疫情嚴峻。

雖然防檢局針對之前的感染案例檢測，病毒均屬禽源性病毒，在哺乳動物細胞內複製能力不佳，但仍不可掉以輕心。

彰化通報禽場其中包括彰化縣二林鎮1紅羽土雞場、竹塘鄉1黑羽土雞場、1皇金雞與黑羽土雞混養場（以上3場為主動通報）、1土番鴨場及埔心鄉1肉鵝場（以上2場為主動監測）。

防檢局表示，撲殺紅羽土雞7775隻（6週齡）、黑羽土雞1萬1257隻（6週齡）及皇金雞9879隻（6週齡）、土番鴨839隻（10週齡）、肉鵝2015隻（6週齡）5場撲殺銷毀作業，完成場區清潔及消毒工作。

自從宜蘭養鴨中心、高雄市路竹區肉鴨場、台南市官田區肉鴨場與野鳥排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感（HPAI）病毒；總計，國內今年養禽場確診H5N1高病原性禽流感擴大為11場，其中包括3陸禽、6鴨場、2鵝場。

111年至今，確診及撲殺禽流感禽場案例計39例（陸禽25場、鴨10場、鵝4場），共撲殺36萬7928隻。