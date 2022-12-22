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農保條例修正案初審通過 生育津貼喪葬給付都提高

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
立法院經濟、衛環委員會聯席會議審查農民健康保險條例第40條條文修正草案等案，邀請農委會主委陳吉仲（圖）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院經濟、衛環委員會聯席會議審查農民健康保險條例第40條條文修正草案等案，邀請農委會主委陳吉仲（圖）列席備答詢。記者許正宏／攝影

立法院經濟委員會今聯席審查「農民健康保險條例部分條文修正草案」，草案明定，農保生育津貼、喪葬給付加倍，朝野立委有共識下，條文保留送出委員會，由於行政院版本昨中午才通過，未來將與行政院版本一併協商；召委楊瓊瓔表示，希望力拼明年1月13日前，立法院最後一周入院會三讀通過，希望朝野立委、農委會共同努力。

根據國民黨、民眾黨提出的「農民健康保險條例部分條文修正草案」版本，針對農保生育津貼及喪葬給付提高金額，生育給付標準提高3至5個月，喪葬津貼則提高20至30個月不等。

農委會主委陳吉仲表示，農民健康保險，月投保金額從1989年核定為1萬200元，33年來未有調整，農保各項保險給付標準也一樣，除了鼓勵農民生育，反映經濟及物價成長幅度，因此提案修正農保生育給付及喪葬津貼給付標準。

根據現行農保規定，農保月投保金額為1萬200元，生育給付標準為2個月，給付金額2萬400元；喪葬津貼給付標準為15個月，給付金額為15萬3000元。

陳吉仲說，農保月投保金額由1萬200元提高至2萬400元，生育給付也由2萬400元提高為4萬800元；喪葬津貼則由15.3萬元調整為30.6萬元，反映民生物價，減輕家屬殯葬費用負擔。

他表示，農保農民一樣每個月負擔78元，雖保費提高為156元，但另外增加的78元由政府負擔，每年預算推估9.4億元，但因為農保人數會越來越少，預算也會逐年遞減。

楊瓊瓔表示，保額提高，保費由公部門吸收，朝野都有共識，但在原先規範中，能有怎樣的調整，行政院版中是否還有調整空間，農委會要進行協調，為照顧農民「只能高，不能低」，朝野各版本併案審查完畢，交付黨團協商；而行政院版本昨中午通過，今天送到立法院，希望下周二交付程序委員會，一月份第一周就做朝野協商，力拼1月13日前、最後一周列入院會三讀通過，朝野朝這方向努力通過。

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