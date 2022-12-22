快訊

與家人共度佳節…郭台銘冬至夜暖心PO文 「一句話」洩心情

趙立堅疑染疫消失近20天 妻無助怨「藥都去哪裡？」被罵到刪文

震撼彈！民眾黨中評會主委林恕暉離職 失望吐「與柯文哲心結難解」

原民42語公職誓詞上線 鼓勵當選人以族語宣誓就職

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
原民會主管使用族語宣誓就職。此為原民會資料照。圖／原民會提供
原民會主管使用族語宣誓就職。此為原民會資料照。圖／原民會提供

原民會近年積極推動族語，原民會與內政部於2020年已完成原民16族、42語的公職宣誓誓詞，鼓勵公職人員以族語宣誓就職。因111年地方公職人員當選人即將於25日宣誓，原民會鼓勵全國原住民族公職當選人使用族語，作為公務族語的模範。

依「原住民族語言發展法」第1條規定「原住民族語言為國家語言」，再依「國家語言發展法」第4條及第11條規定「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制；國民參與政府機關(構)行政、立法及司法程序時，得使用其選擇之國家語言」。原民會說，依法原住民族公職人員得使用原住民族語言進行宣誓。

原民會說，原民會與內政部從2019年起著手翻譯族語的公職宣誓誓詞，過程挑戰重重，歷時1年才完成。他回憶，由於誓詞多為文言文，更有大量字詞是族語沒有的新詞，必須透過嚴謹的5種技術創造族語新詞，反覆推敲，甚至有翻譯老師被考倒， 讓原民會趕緊找來其他老師救援。

原民會表示，過去僅少數公職人員以族語宣誓就職，但今年反過來有當選人主動詢問原民會，原民會因此上周行文給縣市政府、議會、鄉鎮代表會等，告知已有42語的公職誓詞可供使用，目前所知，已有10名鄉長、議員及代表表態，其中，新北市的新科原民議員將全體使用族語宣誓。

原民會說，42語公職宣誓誓詞在內政部網站就可下載，現也正規畫錄製誓詞錄音檔，供當選人練習用。鼓勵公職原住民族當選人落實使用族語誓詞，建構族語友善的使用環境。

國家語言 原住民

延伸閱讀

KIRIN Bar BEER挺原民 6款「Bar原民傳智設計罐」上市

「絲翊歡」賽夏族語朗誦獲獎！網讚：感覺是很有造型的孩子

【即時短評】排黑修法刪學歷欄 你不尷尬大家都尷尬了

嘉義阿里山鄉新科鄉長高瑞芳 鼓勵公職人員在地化

相關新聞

112年起公務員初考不考公文 各考試不開放陪考

考選部今天說，民國112年起將實施多項考選新措施，主要包括公務人員初等考試等22種考試規則，不再列考公文或公文格式用語；...

銓敘部：公務員初考及格任職後 約1成人員離職

銓敘部今天說，公務人員初等考試民國87年首次舉辦，及格人員進入政府部門服務後，離職人員約1成、約2成再應其他公務員較高等...

原民42語公職誓詞上線 鼓勵當選人以族語宣誓就職

原民會近年積極推動族語，原民會與內政部於2020年已完成原民16族、42語的公職宣誓誓詞，鼓勵公職人員以族語宣誓就職。因111年地方公職人員當選人即將於25日宣誓...

黃榮村：修法取消專技轉任公職限制 引進優質人才

考選部今天舉辦研討會，邀醫師、社工師、律師、建築師等專技人員，討論人才考選等議題。考試院長黃榮村說，正致力推動修法，取消...

危機當轉機 大四「練筆」上普考

目前還在就讀屏東大學社發系的林哲暘，大三開始準備高普考一般民政，大四便上榜，還沒出校門，就已錄取普考，當上公務員。這場「...

真的好想當律師！ 三寶媽實踐夢想兼職讀書成功通過國考

人因夢想而偉大，有女網友以「111年律師勞社法組三寶媽兼職上榜心得」為題，發文分享擔任母親又兼職讀書考律師的上榜心得，引起許多網友讚嘆「太強了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。