原民42語公職誓詞上線 鼓勵當選人以族語宣誓就職

原民會近年積極推動族語，原民會與內政部於2020年已完成原民16族、42語的公職宣誓誓詞，鼓勵公職人員以族語宣誓就職。因111年地方公職人員當選人即將於25日宣誓，原民會鼓勵全國原住民族公職當選人使用族語，作為公務族語的模範。

依「原住民族語言發展法」第1條規定「原住民族語言為國家語言」，再依「國家語言發展法」第4條及第11條規定「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制；國民參與政府機關(構)行政、立法及司法程序時，得使用其選擇之國家語言」。原民會說，依法原住民族公職人員得使用原住民族語言進行宣誓。

原民會說，原民會與內政部從2019年起著手翻譯族語的公職宣誓誓詞，過程挑戰重重，歷時1年才完成。他回憶，由於誓詞多為文言文，更有大量字詞是族語沒有的新詞，必須透過嚴謹的5種技術創造族語新詞，反覆推敲，甚至有翻譯老師被考倒， 讓原民會趕緊找來其他老師救援。

原民會表示，過去僅少數公職人員以族語宣誓就職，但今年反過來有當選人主動詢問原民會，原民會因此上周行文給縣市政府、議會、鄉鎮代表會等，告知已有42語的公職誓詞可供使用，目前所知，已有10名鄉長、議員及代表表態，其中，新北市的新科原民議員將全體使用族語宣誓。

原民會說，42語公職宣誓誓詞在內政部網站就可下載，現也正規畫錄製誓詞錄音檔，供當選人練習用。鼓勵公職原住民族當選人落實使用族語誓詞，建構族語友善的使用環境。