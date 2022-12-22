台電電幻1號所耶誕換新裝 七彩儲能櫃搶當打卡聖地

台電「電幻1號所」今(22)日歡慶3週年，特別結合儲能未來主題舉辦《光儲電幻》特展，並響應新北歡樂耶誕城換上新裝，將入口處裝置藝術《城市光井》化身為大型儲能櫃，視覺效果吸睛、搶當打卡聖地。

台電今日晚間於電幻1號所舉辦3週年慶暨《光儲電幻》特展開幕活動，現場由台電副總經理徐造華主持，與中華民國太陽光電發電系統商業同業公會副理事長黃正泓、台灣設計研究院副院長艾淑婷等各界貴賓共同見證展館開館3週年及特展活動開幕。

台電表示，電幻1號所3週年特展呼應「綠能+儲能」概念，將展館入口處以215片不鏽鋼板打造成的裝置藝術《城市光井》換上冬裝，搖身成可七彩變化的儲能貨櫃意象，搭配象徵太陽的互動變色光球，瞬間成為夜拍打卡夯點。

台電指出，台電2020年於台南將軍、七股區打造裝置容量150MW（15萬瓩）台南鹽田光電場，啟用至今發出近5億度綠電，減碳量達25萬噸，今年更結合光電場址建置裝置容量20MW（2萬瓩）儲能系統，打造全台首座光儲合一場域，除可穩定電網，更可將白天太陽光電能轉移至夜晚點亮光明。

台電介紹，此次展覽特別將南鹽光儲能貨櫃打造成1：20超迷你擬真模型，搭配首度亮相、以電力及台南在地元素設計的貨櫃塗裝彩繪，完整複製搬進展場，邀請民眾一起「開箱」解密儲能貨櫃，並介紹從儲能貨櫃到生活中各種常見的充電電池，讓參觀者可從中感受綠色能源與科技搭配的應用趨勢。

台電電幻1號所3週年特展自今日起免費展出至明(2023)年2月28日(開館時間10：00-18：00，週一及初一、初二休館)，現場除有大型七彩儲能貨櫃與球型互動裝置，明 (23) 日更特別延長開館時間，晚間7點將邀請曾於國慶酒會演出的馬戲團隊「虎劇團」，及知名再生樂器打擊樂家「巴奇先生」，聯手帶來雜耍結合打擊樂精彩演出。