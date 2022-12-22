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飯店業者暖冬愛心 住房營收1成做公益

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
左起，修緣育幼院副院長李立春 、修緣育幼院常務監察李繼銘 、嘉楠風華酒店營運副總蘇惠美 、嘉楠風華酒店總經理陳建昇 、維膜助聽器董事長柯皓瀚 、重聽福利協會副理事長何桂妮 、重聽福利協會秘書長徐玉藍 。圖／業者提供
左起，修緣育幼院副院長李立春 、修緣育幼院常務監察李繼銘 、嘉楠風華酒店營運副總蘇惠美 、嘉楠風華酒店總經理陳建昇 、維膜助聽器董事長柯皓瀚 、重聽福利協會副理事長何桂妮 、重聽福利協會秘書長徐玉藍 。圖／業者提供

嘉義市嘉楠風華酒店提撥住房營收1成作為公益捐贈，在半年內即達銷售額260萬元，業者今天將善款26萬元幫助中華民國社區重聽福利協會及修緣育幼院2個社服團體，在貴賓見證下完成捐贈儀式；嘉楠風華酒店總經理陳建昇恩表示，有機會服務弱勢團體及孩童，是件非常有意義的事情，希望號召大家一起找愛心、做公益。

嘉楠集團致力於社會企業責任的落實與推動，從雲林出發到今日，範圍橫跨嘉義、礁溪、墾丁及多個城市，嘉義市嘉楠風華酒店自2017年成立後，注重社會企業責任幾年來積極投入公益活動，如公益馬拉松、捐血活動…等等；近2年因為疫情，改由攜手做公益住宿專案，邀請旅客平日來嘉旅遊分散群聚的同時，也可以做愛心。

總經理陳建昇表示，疫情期間希望藉由「攜手做公益，愛心捐贈」活動拋磚引玉，讓更多企業一起投入愛心做公益，專案設定提撥住房營收1成為公益捐贈，在所有旅客的愛心下，半年內讓目標提前達成，愛心公益住房專案總銷售額260萬元。有機會服務弱勢團體及孩童，是件非常有意義的事情。

嘉楠風華酒店「奇幻魔法堡」歲末年終回饋嘉義市民，自12月24日到明天元月20日期間憑嘉義市證件的民眾，帶孩童入場，不分平假日孩童票都可現折100元，大人票價費用50（可折抵親子館餐飲消費）。

嘉楠風華酒店親子館外觀 。圖／業者提供
嘉楠風華酒店親子館外觀 。圖／業者提供

愛心 嘉義 酒店

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